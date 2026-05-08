Адвокат Карабанов признал вину в крупном мошенничестве

Tекст: Катерина Туманова

Адвокат Александр Карабанов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, признал вину по ч. 4 ст. 159 УК России, передает ТАСС со ссылкой на представителя защиты Карабанов.

По данным следствия, Карабанов убедил учредителя компании «Интертехника» Алексея Леденева, обвиняемого в поставках бракованных деталей концерну «Калашников», передать ему 2 млн рублей за содействие в исключении его из числа обвиняемых по уголовному делу.

После передачи денег у Леденева возникли сомнения относительно возможностей адвоката, и он обратился с заявлением в Следственный комитет.

Пресс-служба Следственного комитета по Москве ранее отмечала, что Карабанов не намеревался передавать полученные средства каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на ход расследования.

Ранее в Ивановской области было возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере у концерна «Калашников». Фигурантами, кроме Леденева, по делу проходят директор подрядной организации «Интертехника» и гендиректор «Ивановские ковши» Алексей Морохов.

Следствие считает, что с октября 2023 по ноябрь 2024 года они приобрели в Китае некачественные детали для «Калашникова» по заниженной цене, что привело к ущербу более 32 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве.