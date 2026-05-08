Реактор японской АЭС «Михама» экстренно остановили из-за утечки пара
Работу энергоблока атомной электростанции «Михама» в Японии пришлось экстренно прервать после обнаружения неисправности в районе турбины, сообщило японское телевидение.
Инцидент на объекте в префектуре Фукуи произошел в ночь на пятницу, передает ТАСС.
Специалисты зафиксировали выброс пара в турбинном отделении третьего энергоблока.
Компания-оператор KEPCO уже устранила неисправность. Представители организации подчеркнули, что вырвавшийся пар не содержал радиоактивных частиц, поэтому опасность загрязнения полностью отсутствует.
Сейчас на станции проводится тщательное расследование причин случившегося. Сроки возможного возобновления генерации энергии пока остаются неизвестными.
Третий реактор станции «Михама» ранее приостанавливал работу вместе с другими коммерческими объектами страны после аварии на АЭС «Фукусима-1». Его повторный запуск состоялся только в 2021 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года компания TEPCO возобновила выработку электроэнергии на шестом энергоблоке крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива». Ранее коммерческий запуск этого реактора сорвался из-за сбоя систем.