Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.5 комментариев
Британка Этель Кетерэм стала самым пожилым человеком планеты
Британка 1909 года рождения признана самым пожилым человеком в мире
После смерти 116-летней монахини из Бразилии самой пожилой жительницей планеты признана 115-летняя Этель Кетерэм из Хэмпшира.
Британка Этель Кетерэм, отпраздновавшая свой 115-й день рождения в августе прошлого года, признана самым пожилым человеком в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.
Она получила этот титул после смерти 116-летней бразильской монахини Ины Канабарры Лукас. Этель Кетерэм родилась в 1909 году в графстве Хэмпшир и теперь проживает в доме престарелых деревни Лайтуотер к юго-западу от Лондона.
Этель – последняя жительница Британии, появившаяся на свет при короле Эдуарде VII. В беседе с журналистами она поделилась своим секретом долголетия: «Я никогда ни с кем не спорю, я слушаю и делаю, что хочу».
У долгожительницы две дочери, три внучки и пять правнуков. В интервью 2022 года Кетерэм подчеркивала, что самым главным в жизни считает семью и память о себе у потомков, а не материальные ценности. По ее словам, важно иметь близких, которые позаботятся о человеке в старости.
До Кетерэм последний раз гражданка Британии становилась самой пожилой в мире в 1986 году – это была Анна Уильямс из графства Шропшир, прожившая 114 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Порту-Алегри скончалась бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, которая считалась старейшей жительницей Земли на момент своей смерти.