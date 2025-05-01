Британка Этель Кетерэм стала самым пожилым человеком планеты

Британка 1909 года рождения признана самым пожилым человеком в мире

Tекст: Мария Иванова

Британка Этель Кетерэм, отпраздновавшая свой 115-й день рождения в августе прошлого года, признана самым пожилым человеком в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Она получила этот титул после смерти 116-летней бразильской монахини Ины Канабарры Лукас. Этель Кетерэм родилась в 1909 году в графстве Хэмпшир и теперь проживает в доме престарелых деревни Лайтуотер к юго-западу от Лондона.

Этель – последняя жительница Британии, появившаяся на свет при короле Эдуарде VII. В беседе с журналистами она поделилась своим секретом долголетия: «Я никогда ни с кем не спорю, я слушаю и делаю, что хочу».

У долгожительницы две дочери, три внучки и пять правнуков. В интервью 2022 года Кетерэм подчеркивала, что самым главным в жизни считает семью и память о себе у потомков, а не материальные ценности. По ее словам, важно иметь близких, которые позаботятся о человеке в старости.

До Кетерэм последний раз гражданка Британии становилась самой пожилой в мире в 1986 году – это была Анна Уильямс из графства Шропшир, прожившая 114 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Порту-Алегри скончалась бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, которая считалась старейшей жительницей Земли на момент своей смерти.