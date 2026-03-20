СПЧ предложил ввести обязательную регистрацию домашних собак

СПЧ выступил за обязательную регистрацию и чипирование всех домашних собак

Tекст: Тимур Шайдуллин

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак регистрироваться. Глава СПЧ Валерий Фадеев направил соответствующие предложения председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину для предотвращения нападений собак на людей, сообщает СПЧ.

В тексте предложения отмечается: «Что предлагает СПЧ: создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться. Он может быть объединен с порталом Госуслуг и частными регистрами, которые есть в распоряжении кинологических организаций».

Также в СПЧ считают необходимым ввести федеральную ответственность для физических и юридических лиц за содержание собак без регистрации. Регистрация, по мнению Совета, должна сопровождаться обязательным чипированием животных. Для уязвимых категорий граждан предлагается предусмотреть льготы по оплате чипирования, а для сельской местности – ввод регистрации и чипирования в населенных пунктах с численностью от 10 тысяч человек.

Для владельцев собак крупных пород предлагается обязать прохождение кинологических курсов, данные о которых будут заноситься в реестр. Лицо, не прошедшее такие курсы, должно быть лишено права приобретения собаки. СПЧ также предлагает создать механизм «черных списков» для недобросовестных заводчиков и обязать застройщиков обеспечивать строительство специализированных площадок для выгула и дрессировки собак.

Валерий Фадеев заявил: «Рассчитываю, что Александр Иванович поддержит нас в этом направлении, поскольку ему известен масштаб проблемы… Наши люди должны осознать, что большая собака – это большая ответственность».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагал ввести обязательное обучение и лицензирование для владельцев и заводчиков собак, чтобы усилить контроль над потенциально опасными животными.

Он также заявил, что для борьбы с нападениями животных на людей нужно принять меры, в том числе чипирование домашних питомцев и предоставление приютам бесплатных помещений и участков.

