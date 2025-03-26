Бастрыкин предложил ужесточить контроль за владельцами и заводчиками собак

Tекст: Ольга Иванова

Бастрыкин предложил внедрить ряд инициатив, направленных на уменьшение случаев агрессии собак в отношении людей. В частности, предполагается усилить контроль за действиями должностных лиц, кинологических клубов и частных заводчиков, передает ТАСС.

Бастрыкин считает необходимым ввести обязательное обучение владельцев и заводчиков, которое включало бы общее обращение с животными, соблюдение мер безопасности и условия содержания конкретных пород собак. После прохождения курса будет выдаваться разрешение на содержание и разведение животных.

Особое внимание планируется уделить запрету на самовольный выгул наиболее опасных пород в общественных местах. В случае неэффективности нововведений предложено усилить ответственность вплоть до уголовной, как для должностных лиц, так и для заводчиков.

Эти меры, по мнению Бастрыкина, помогут значительно улучшить ситуацию с безопасностью и ответственностью при содержании опасных животных.

Ранее Бастрыкин заявил, что для борьбы с нападениями животных на людей необходимо принять ряд мер, в их числе – чипирование домашних питомцев, выделение бесплатных помещений и земельных участков приютам бездомных животных.