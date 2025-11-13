МИД России назвал отношения с Германией худшими с момента создания ФРГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Замглавы МИД Дмитрий Любинский в четверг встретился с представителями общества «Россия – Германия». В ходе обсуждения стороны признали, что отношения двух стран по вине правящих элит Германии находятся в низшей точке с момента образования ФРГ, сообщается на сайте МИД РФ.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечено, что «в Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между странами, вознамерились нанести России стратегическое поражение».

Также на встрече констатировали, что немецкие дипломаты в Нью-Йорке на ассамблеях ООН ежегодно выступают против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, а германские амбиции на лидерство вызывают негативную реакцию как в российском обществе, так и у политических сил Европы.

Министерство высказало беспокойство по поводу исторических параллелей, связанных с «прусским милитаризмом» в современной Германии.

Представители общества «Россия – Германия» рассказали о текущих направлениях деятельности организации и планах мероприятий, а в МИД России выразили готовность поддерживать диалог с теми гражданскими и политическими силами Германии, кто настроен на мирное и безопасное сотрудничество на евразийском пространстве.

Ранее в рейтинге газеты ВЗГЛЯД, Германия вошла в тройку самых недружественных стран по отношению к России.

Рейтинг составляли на основании таких критериев, как военные поставки на Украину, санкции, блокировка российских СМИ и дипломатические демарши.

В Берлине разгорелся скандал после награждения немецкого дирижера Юстуса Франца орденом Дружбы от президента Владимира Путина.

