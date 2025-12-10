Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.6 комментариев
Экс-замглавы Архангельска осудили по делу о взятке и превышении полномочий
Бывший заместитель главы Архангельска Владислав Шевцов признан виновным в злоупотреблении полномочиями и получении крупной взятки, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Шевцов, как установило следствие, не обеспечил переселение граждан из аварийного жилья, вместо этого в 2021 году было закуплено 45 квартир в старом жилом фонде по завышенной стоимости на окраинах города, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
В результате Архангельская область понесла ущерб более 20 млн рублей, а права граждан на переселение были нарушены.
Также Шевцов ранее был осужден за получение взятки в размере более 3,9 млн рублей за содействие бизнесу по сортировке мусора на городском полигоне твердых бытовых отходов с июня 2021 года по июль 2023 года.
Шевцова приговорили к восьми годам и девяти месяцам колонии строгого режима.
В Ломоносовском суде сообщили, что осужденного зовут Владислав Шевцов.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что первого замглавы Нижнего Новгорода Сергея Егорова отправили под домашний арест по делу о взятке.
До этого замглавы администрации Ялты Ирину Беломестнову лишили должности после того, как в отношении нее началось расследование дела о крупной взятке.