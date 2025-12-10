Экс-замглавы Архангельска осудили по делу о взятке и превышении полномочий

Tекст: Алексей Дегтярёв

Шевцов, как установило следствие, не обеспечил переселение граждан из аварийного жилья, вместо этого в 2021 году было закуплено 45 квартир в старом жилом фонде по завышенной стоимости на окраинах города, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В результате Архангельская область понесла ущерб более 20 млн рублей, а права граждан на переселение были нарушены.

Также Шевцов ранее был осужден за получение взятки в размере более 3,9 млн рублей за содействие бизнесу по сортировке мусора на городском полигоне твердых бытовых отходов с июня 2021 года по июль 2023 года.

Шевцова приговорили к восьми годам и девяти месяцам колонии строгого режима.

В Ломоносовском суде сообщили, что осужденного зовут Владислав Шевцов.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что первого замглавы Нижнего Новгорода Сергея Егорова отправили под домашний арест по делу о взятке.

До этого замглавы администрации Ялты Ирину Беломестнову лишили должности после того, как в отношении нее началось расследование дела о крупной взятке.