    Как Вашингтон принуждает Зеленского к переговорам с Россией
    На Западе значительно выросла неудовлетворенность демократией
    Названа единственная готовая к войне страна Европы
    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки
    ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника на кладбище в Москве
    ВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
    Медведев: Дело Миндича грозит обезобразить образ Зеленского
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но, если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    14 ноября 2025, 10:38 • Новости дня

    В Ялте уволили замглавы администрации Беломестнову после ареста за взятку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Занимавшую пост заместителя главы администрации Ялты Ирину Беломестнову лишили должности после того, как в отношении нее началось расследование дела о крупной взятке.

    Дисциплинарное наказание в виде увольнения связано с подозрением в получении взятки, указали в администрации города, передает ТАСС.

    Беломестнову обвиняют в получении взятки в размере 2,5 млн рублей от руководителя строительной компании. За это, как предполагается, фирма рассчитывала получить контракт на ремонт и реконструкцию детского сада.

    Ирина Беломестнова занимала пост заместителя главы администрации города Ялты с августа 2022 года.

    Ранее Ялтинский горсуд Крыма арестовал Беломестнову до 10 января 2026 года.

    13 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Названа единственная готовая к войне страна Европы

    Le Monde: В Европе к войне оказалась готова только Финляндия

    Названа единственная готовая к войне страна Европы
    @ ADAM IHSE/TT/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Единственной страной в Европе, способной мобилизоваться в случае военного конфликта, названа Финляндия, тогда как остальные государства к угрозе не готовы, сообщили СМИ.

    Как пишет обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн, потенциальная конфронтация России и НАТО для Европы стала более реальной, однако готовности, кроме Финляндии, нет. В материале подчеркивается, что поляки по указанию властей теперь собирают тревожные чемоданы с водой, радиоприемниками и наличными, по примеру жителей Хельсинки. Автор напоминает высказывание польского премьера Дональда Туска, который заявил: «Хотим мы этого или нет, это наша война», передает РБК.

    В статье отмечается, что тревога сильнее ощущается в таких городах, как Таллин и Варшава, тогда как южные столицы пока сохраняют спокойствие. Сильви Кауфманн приводит слова начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона о том, что французские военные должны быть готовы к столкновению через три-четыре года.

    По словам автора, руководители европейской оборонной промышленности оказались не готовы к масштабному конфликту, поскольку ранее работали преимущественно на экспорт и для национальных армий в ограниченных объемах. Координация между предприятиями затруднена. На фоне конфликта на Украине бюджеты военных производств в разных странах Европы действительно выросли, однако темпы и масштабы роста различаются, и все сталкиваются с трудностями, утверждает неназванный промышленник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

    13 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении

    Лисняк: ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении

    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении
    @ Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Харьковском направлении подразделения Вооруженных сил Украины перебрасывают последние резервы, в том числе силы, ранее находившиеся на восстановлении.

    Вооруженные силы Украины задействуют последние резервы на Харьковском направлении, чтобы стабилизировать фронт, передает ТАСС. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По его словам, «стратегическая инициатива на харьковском направлении удерживается российскими войсками». Лисняк отметил, что командование Украины вынуждено перебрасывать в зону боевых действий подразделения, находившиеся на восстановлении, а также части сил специальных операций, однако эти меры пока не изменили ситуацию в их пользу.

    Он подчеркнул, что, несмотря на переброску последних резервов, ВСУ не удалось достичь каких-либо существенных успехов и перелома в боевых действиях на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Глушковка в Харьковской области были замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.

    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    13 ноября 2025, 22:19 • Новости дня
    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки

    Брилев объяснил, почему Чебурашка по происхождению кубинец, а не еврей

    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий Сергей Брилев заявил, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Ранее депутат Госдумы Андрей Макаров высказал мнение, что Чебурашка – еврей.

    Телеведущий Сергей Брилев в своем Telegram-канале высказался по поводу национальности популярного персонажа – Чебурашки. Свой комментарий он сделал в связи с дискуссией вокруг происхождения мультипликационного героя, которая дошла даже до «обсуждения в Государственной думе».

    Брилев напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы.

    «У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев. По словам журналиста, хотя не очень понятно, кто Чебурашка по крови, но «он, конечно же, с Кубы!»

    Ранее глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров на заседании Госдумы объявил, что Чебурашка еврей. По мнению Макарова, апельсины в Советский Союз поставлялись исключительно из Израиля.

    13 ноября 2025, 12:24 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» украинского лидера, а также против Александра Цукермана на три года, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича и Александра Цукермана.

    Издание «Страна.ua» сообщает, что санкции введены сроком на три года, хотя обычно их вводят на десять лет.

    Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что в указе Зеленского Миндич и Цукерман указаны как граждане Израиля.

    «Миндич в Указе Зеленского гражданин Израиля. У него нет украинского гражданства???» – написал в Telegram-канале Шарий.

    Ранее на Украине предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетике семи лицам, включая Тимура Миндича.

    Экс-премьер Николай Азаров заявил, что участники схемы с Миндичем могут дать показания против Владимира Зеленского.

    Зеленский потребовал уволить министра энергетики Светлану Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за коррупционных подозрений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как коррупционный скандал повлиял на политические перспективы Зеленского.

    13 ноября 2025, 20:15 • Новости дня
    В Карелии потерпел катастрофу Су-30
    В Карелии потерпел катастрофу Су-30
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самолет Су-30 разбился в Карелии во время учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны России.

    В сообщении говорится, что инцидент произошел около 19:00 по московскому времени в безлюдном районе республики. В Минобороны уточнили, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. По данным ведомства, самолет упал в безлюдном районе. «Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», – уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.

    В пятницу глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил, что вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су, погибли четыре человека.

    В июле в Хабаровском крае потерпел катастрофу вертолет Ми-8, погибли все находившиеся на борту люди.

    13 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Захарова посоветовала властям Франции помыться после слов Макрона о клопах

    Захарова дала совет властям Франции мыться после слов Макрона

    Захарова посоветовала властям Франции помыться после слов Макрона о клопах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления Парижа о якобы причастности России к нашествию клопов, предложив французам больше заботиться о личной гигиене.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления французских властей о нашествии клопов и якобы причастности к этому России.

    В своем Телеграм-канале Захарова написала: «Мыться не пробовали? Помогает и от нательных паразитов, и от неврозов».

    Захарова добавила, что вместо поисков внешних виновных Парижу стоит обратить внимание на собственные проблемы гигиены.

    Ранее глава генштаба ВС Франции Фабьен Мандон обвинил Россию в нашествии постельных клопов.

    Президент Эммануэль Макрон также обвинил Россию в «распространении фейков» о клопах во Франции.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала причины массового нашествия насекомых в стране.


    14 ноября 2025, 08:39 • Новости дня
    ВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
    ВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России лишили подразделения ВСУ в Красноармейске и Димитрове возможности поддерживать связь и перебрасывать резервы между городами, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные полностью разделили группировку Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска и Димитрова, связи между этими городами больше не существует, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил, что украинские подразделения оказались полностью изолированы друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области.

    Военные России на этой неделе освободили Сухой Яр в Донецкой народной республике.

    Ранее армия России освободила Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области.

    13 ноября 2025, 17:33 • Новости дня
    Си Цзиньпин передумал ехать на саммит G20

    Bloomberg: Си Цзиньпин передумал ехать на саммит G20

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Саммит G20 в Йоханнесбурге пройдет с участием главы правительства Китая Ли Цяна, который заменит отсутствующего председателя КНР Си Цзиньпина, сообщило агентство Bloomberg.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отменил свое участие в предстоящем саммите G20, который пройдет в конце ноября в ЮАР, передает «Рен ТВ». Власти Китая официально объявили, что вместо лидера страны делегацию возглавит премьер-министр Ли Цян.

    Причины отказа Си Цзиньпина от поездки на мероприятие в этом году не уточняются. Журналисты отмечают, что Си Цзиньпин присутствовал на саммите G20 в прошлом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует ехать на саммит G20 в Южно-Африканской Республике.

    Российскую делегацию на саммите в Йоханнесбурге будет возглавлять замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    13 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Грузинская оппозиция оскандалилась из-за обнародованных инструкций из Брюсселя

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция в четверг объявила о проведении масштабного митинга 28 ноября, однако попала в скандальное положение из-за того, что незадолго до этого грузинским СМИ стал известен текст ее заявления, предположительно полученный из Брюсселя, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Издание Prime Time обнародовало текст заявления оппозиции о проведении митинга 28 ноября, в годовщину решения правительства не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года. Издание заявляет, что текст составлен «конкретными высокопоставленными чиновниками в Брюсселе» и передан грузинской оппозиции с пожеланием избежать внесения правок.

    Спустя несколько минут этот текст дословно зачитали оппозиционеры на брифинге перед зданием парламента Грузии.

    Председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия заявил в связи с этим, что «ни у кого больше не должно быть сомнений в том, что грузинская оппозиция является агентурой «глубинного государства».

    «Агентура не может даже слова поменять в задании, полученном из Брюсселя, – отметил он. – Брифинг оппозиции стал позорным символом ее рабства».

    Зампред фракции «Грузинской мечты» Нодар Турдзеладзе назвал случившееся «хроникой предательства» интересов Грузии со стороны оппозиции и поддерживающих ее НПО.

    В начале октября в результате беспорядков в Тбилиси пострадали более 20 полицейских.

    13 ноября 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине придется возобновить переговоры с Россией, однако ее позиции будут значительно слабее, чем прежде.

    Украинской стороне рано или поздно придется вернуться к переговорам с Россией, но с гораздо худших позиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

    По мнению Пескова, прекращение переговоров с Россией приведет к тому, что позиции Киева будут ухудшаться с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев прекратил мирные переговоры с Москвой.

    При этом Россия подтвердила свою открытость к переговорам, но подчеркнула, что диалог невозможен в одностороннем порядке, поскольку Киев не проявляет желания обсуждать ситуацию. Также Россия заявила о готовности возобновить переговоры в Стамбуле.

    13 ноября 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты
    Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.

    Во время встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным глава государства узнал о просьбе бойцов передать ему подарок через их командира, передает РИА «Новости».

    «Владимир Владимирович, они передали вам подарок, который я с большим удовольствием хотел бы вам передать, но, если можно, закрытом формате», – сказал Бабушкин, обращаясь к президенту.

    Губернатор отметил, что бойцы полка активно сражались с самого начала спецоперации, участвовали в высадке на побережье Азовского моря и освобождали Бердянск. Позднее они проявили героизм в освобождении Курской области по направлению на Сумы, а сейчас выполняют боевые задачи на Покровском направлении.

    «Передавайте им самые лучшие пожелания и слова благодарности. Я знаю, где и как они воюют», – заявил Путин.

    Ранее Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области.

    13 ноября 2025, 13:58 • Новости дня
    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины

    Политолог Рар: Германия готова «выгребать» последние ресурсы на помощь Киеву

    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины
    @ Владимир Шуваев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Коррупционный скандал с Тимуром Миндичем затруднит дальнейшие переводы средств ЕС Украине. Кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить транши Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ЕС заявили о неспособности украинской стороны возвращать кредиты.

    «Деньги на финансирование Украины у большинства стран Евросоюза закончились давно, просто ранее об этом предпочитали молчать. Главный донор Киева на сегодняшний день – ФРГ, чье правительство из принципиальных соображений готово «выгребать» последние ресурсы на помощь украинской стороне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, Германия, Польша и страны Балтии требуют разморозки российских активов в Бельгии, чтобы передать их Киеву. Но коррупционный скандал, естественно, затруднит дальнейшие переводы средств Украине. Думаю, кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить платежи в пользу украинской стороны», – считает собеседник.

    Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины. По его словам, ЕС больше не может выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты и изучает возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», пишет ТАСС.

    Чиновник отметил: новые формы финансирования Киева возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что «репарационный кредит» позволил бы «не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны ЕС».

    Параллельно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов. «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Под коррупционной сетью Сийярто, вероятно, имеет в виду раскрытую Национальным антикоррупционным бюро преступную схему обогащения во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком Зеленского». В скандале фигурирует оператор четырех ядерных электростанций – госкомпания «Энергоатом».

    В свою очередь, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло не будет выступать гарантом всей суммы кредита ЕС для Украины в размере 140 млрд евро, сообщает NRK.

    Кредитное обслуживание Киева осуществляется в значительной мере за счет программ макрофинансовой помощи ЕС и МВФ. Теперь им дешевле предоставлять Украине помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты и оплачивать их обслуживание. Но у Европы нет свободных 65 млрд евро, в которые оцениваются украинские военные и финансовые потребности на 2026-2027 годы.

    Тем не менее, Германия и ее европейские партнеры, несмотря ни на что, пообещали поддерживать Киев в противостоянии Москве. Об этом заявил на саммите глав МИД стран G7 в Канаде министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет Deutsche Welle** (признано в России СМИ-иноагентом). «Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – сказал он.

    13 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    @ EYEPRESS/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе села Глушковка в Харьковской области замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.

    Иностранные наемники прибыли в район села Глушковка Харьковской области для выполнения функций заградительных отрядов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил об этом в ходе специального брифинга.

    Власти региона подчеркивают, что эти силы призваны препятствовать выводу украинских военных с позиций.

    По данным военной администрации, поля сражений на этом направлении приобретают всё большую напряженность, а привлечение иностранных наемников свидетельствует о нехватке собственных резервов ВСУ. Власти продолжают следить за развитием ситуации в Харьковской области, отмечая рост числа иностранных участников в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское подразделение беспилотных систем «Флэш» пополнили наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США.

    13 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов

    Премьер Саксонии выступил за ограничение притока украинских беженцев

    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер призвал рассмотреть меры по ограничению потока беженцев с Украины. Решение об этом премьер-министры федеральных земель Германии должны вынести в начале декабря.

    Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, представляющий Христианско-демократический союз, выступил за введение ограничений на прием беженцев с Украины, передает ТАСС.

    В интервью медиагруппе Funke он заявил о резком росте числа прибывающих в ФРГ украинцев в последние месяцы. По словам политика, эта динамика связана с решением украинских властей разрешить выезд мужчин от 18 до 22 лет во время военного положения.

    Кречмер подчеркнул, что Германия не может бесконечно расширять прием беженцев с Украины. По его словам, вопрос об ограничении их притока будет вынесен на рассмотрение конференции премьер-министров федеральных земель Германии 4 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина также планируют закрыть крупнейший центр для беженцев с Украины на базе бывшего аэропорта Тегель до конца года.

    В августе Киев ослабил ограничения на выезд, и почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины отправились в Польшу и Германию.

    Количество просителей убежища с Украины в Германии выросло в 10 раз после отмены запрета на выезд для мужчин от 18 до 22 лет.

    13 ноября 2025, 16:53 • Новости дня
    Венгрия, Чехия, Словакия и Польша решили подать в суд на ЕС
    Венгрия, Чехия, Словакия и Польша решили подать в суд на ЕС
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Вишеградской группы (Венгрия, Чехия, Словакия, Польша) намерены оспорить в суде требование Евросоюза принять минимум 30 тыс. мигрантов или заплатить 600 млн евро взамен.

    Страны Вишеградской группы – Польша, Венгрия, Словакия и Чехия – готовят иск к Евросоюзу, чтобы оспорить новые требования по приему мигрантов, пишет Euronews. Решение связано с новыми правилами, которые обязывают государства-члены ЕС либо принимать просителей убежища, либо выплачивать по 20 тыс. евро за каждого непринятого мигранта в специальный фонд, передает ТАСС.

    Кроме того, предусмотрена возможность финансирования стран с наибольшим числом переселенцев, а общий минимальный показатель по Евросоюзу установлен на уровне 30 тыс. мигрантов и 600 млн евро. Однако страны Вишеградской четверки выступили против всех предложенных вариантов, настаивая на подаче исков против механизма солидарности в миграционном пакте ЕС.

    Один из дипломатов в беседе с телеканалом отметил: «Реализация миграционного пакта будет сопряжена с большими трудностями, поскольку большинство стран-участниц [ЕС] предпочли бы избегать перераспределения мигрантов из-за негативной реакции, с которой они могут столкнуться у себя дома». Также сообщается, что Польша и Чехия, вероятно, будут добиваться освобождения от новых обязательств, исходя из собственной сложной миграционной ситуации.

    Дипломат подчеркнул, что если большинство стран-членов откажутся от приема мигрантов, Еврокомиссия не сможет наложить штрафы на эти государства, что может ослабить эффективность новых правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша больше не сможет принимать граждан с Украины.

    Польша может получить освобождение от обязательства принимать мигрантов из других стран Евросоюза по новому миграционному пакту, так как с 2022 года там уже разместились около 1 млн беженцев с Украины.

    Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от реализации миграционного пакта Евросоюза.

