    Франция нашла уловку для отправки своих военных на Украину
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    Венгрия, Чехия, Словакия и Польша решили подать в суд на ЕС
    Саакашвили попросил Зеленского включить себя в список пленных
    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро
    Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты
    Дума отказалась вносить слова про «суровую кару» в текст присяги гражданина РФ
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    ВС России продвинулись на три километра при освобождении Даниловки
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    9 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 комментариев
    13 ноября 2025, 18:25 • Новости дня

    Заммэра Ялты заключили под стражу по обвинению в получении взятки

    Заммэра Ялты Беломестнову заключили под стражу по обвинению в получении взятки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ялтинский городской суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Ирины Беломестновой, заместителя главы администрации города Ялты.

    Беломестнова возглавляет управление капитального строительства администрации и обвиняется следствием в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.

    Как отмечает суд, мера пресечения принята 13 ноября 2025 года и будет действовать до 10 января 2026 года. Во время судебного заседания было указано, что Беломестнова подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривающей наказание за получение взятки в особо крупном размере.

    «Постановлением суда в отношении Беломестновой И.Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2026 года», – говорится в сообщении суда. Подробности дела и другие обстоятельства следствия пока официально не раскрываются.

    В среду заместитель главы администрации города Ялты Ирина Беломестнова была задержана силовиками.

    12 ноября 2025, 19:44 • Новости дня
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев прекратил мирные переговоры с Москвой, заявил замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица.

    По словам Кислицы, переговоры завершились «без ощутимого прогресса», передает ТАСС со ссылкой на Liga.net. «Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об открытости России к переговорам с Киевом.

    В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле.

    Комментарии (18)
    12 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Не принятая в школу Москвы девочка-переселенка из Латвии отлично сдала тест

    Tекст: Катерина Туманова

    Восьмилетняя Оля, переехавшую в Россию из Латвии из-за притеснений русскоговорящего населения, сдала тест на право учиться в московской школе на отлично (18 баллов из 20), но чиновники посчитали ее уровень знания русского языка недостаточным.

    Согласно результатам обязательного для детей переселенцев теста на знание русского языка, Оля набрала с первого раза 18 баллов из 20, но в школу зачислять ребенка не позволили, как рассказала агентству «Регнум» мать девочки Виктория.

    По ее словам, чиновники связались с ней и признали ошибку, добавив, что Оля не единственная, кто попал в такую ситуацию.

    «Нам пришел результат апелляционной комиссии. Изучили документ и увидели, что Оля изначально успешно прошла тестирование! Дочь выполнила почти все задания и набрала 18 баллов из 20 возможных, но ее все равно завернули и отказались зачислить в школу. Я вообще не понимаю, что происходит!» – поделилась Виктория.

    Позднее сотрудница департамента образования Москвы связалась с ней, чтобы сверить данные, и призвала ждать ответа из школы о наличии мест рядом с домом. В противном случае искать для ребенка школу уже третий месяц учебного года придется заново.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, русские дети записали видеообращение после провала «антимигрантского» экзамена. В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов. Русскоговорящую девочку из Латвии не приняли в школу в Москве за якобы недостаточное знание русского языка. Девочка при этом общается на русском языке свободно, и даже пишет стихи.

    Комментарии (45)
    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 11:12 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова

    Мария Захарова: Corriere della Sera отказалась публиковать интервью Лаврова из-за цензуры

    Захарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Из 100% интервью главы МИД Сергея Лаврова Corriere della Sera была готова опубликовать лишь треть. Причем цензуре подвергся не только объем, но и содержание ответов министра. Очевидно, что истинные причины, почему газета не стала публиковать материал, политические, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы несколько дней пытались понять, в чем истинная причина отказа со стороны Corriere della Sera. Предлагали разные варианты. Самое анекдотичное, что мы услышали: якобы у газеты не хватает места для интервью. В ответ на это нами был предложен гибридный формат: сокращенная версия интервью в печати и полная – на сайте», – рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Каково же было наше удивление, когда мы услышали, что и на сайте у газеты тоже закончилось место. Стало понятно, что причины – политические. К слову, об этом нам и сказали, но неофициально. Однако здесь важно понимать другое: как фильтруются новости для граждан Италии, впрочем, наверное, и не только для них», – продолжила дипломат.

    «Также хочу отметить, что вопросы, на которые отвечал Сергей Лавров, были подготовлены именно Corriere della Sera. То есть, это не материал, который мы хотели бы «продвинуть». Это ответы, который написал министр лично своей рукой на запрос, подготовленный и направленный изданием», – акцентирует собеседница.

    «Более того, сами вопросы были достаточно объемными. Они не предполагают односложных кратких ответов. Соответственно, было дано развернутое видение российской стороны по тем темам, которые были представлены», – замечает спикер.

    «Позднее мы даже сделали своего рода инфографику: из 100% интервью газета готова была представить аудитории только треть, только 30%. Мало того, речь шла не просто о том, чтобы взять не все вопросы и ответы, они сделали селекцию, выборку. Что это, если не цензура?», – задалась вопросом Захарова.

    «Цензура была применена и в части объема, и, что самое отвратительное, в части содержания. Были отфильтрованы все пассажи, где использовалось понятие неонацизма. И это несмотря на то, что многие годы украинские власти героизировали именно нацистских коллаборационистов и использовали нацистскую символику», – продолжает дипломат.

    «Но это не должно просочиться, как полагают определенные круги в Западной Европе, в сознание обывателей. Потому что тогда каждый гражданин Италии задаст вопрос, почему из его кармана оплачивают огромными суммами именно неонацизм на Украине», – считает собеседница.

    «Также немаловажно, что интервью было дано в тот момент, когда в итальянском информационном пространстве появилось большое количество фейков и дезинформации о России. И для того, чтобы дать возможность гражданам Италии увидеть позицию нашей страны, как она есть, и был подготовлен материал», – акцентирует спикер.

    «Я вам больше скажу: сами итальянские корреспонденты в итоге оказались в шоке от того, что это интервью не вышло и было так препарировано. Очевидно, что это позиция не журналистского сообщества, а тех, кто на него влияет. И видимо, СМИ настолько запуганы, что журналистский долг и профессиональная этика уступили этой панической атаке», – заключила Захарова.

    Ранее итальянская Corriere della Sera передумала публиковать интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Изначально ведомство предложило газете провести интервью с министром и получить из первых уст ответы на многие вопросы. Отмечается, что издание с энтузиазмом согласилось на предложение и направило объемные вопросы. На каждый из них дипломат дал исчерпывающий ответ, однако размещать текст редакция отказалась.

    «Нам объясняли, что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов». На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой», – сказано в заявлении дипломатического ведомства в  Telegram-канале.

    В интервью Corriere della Sera Лавров, в частности, раскрыл детали обменов погибшими бойцами, а также признал подготовку Европы к большой войне с Россией. Сейчас полная версия интервью опубликована на сайте МИД.

    Комментарии (29)
    13 ноября 2025, 00:35 • Новости дня
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    По словам Лаврова, европейские столицы отказываются от прямых контактов с Москвой и вводят все новые санкции, которые «бумерангом еще больше добивают их экономики».

    «[Европейские столицы] саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые санкции, которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование», – приводит ТАСС его слова в интервью Corriere della Sera.

    Лавров отметил, что большинство европейских столиц составляют костяк «коалиции желающих», цель которой – затягивание конфликта на Украине.

    Другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них, видимо, нет, – подчеркнул министр.

    «На деньги европейских налогоплательщиков они спонсируют террористический режим в Киеве, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны и нацистских палачей», – сказал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

    Комментарии (13)
    13 ноября 2025, 11:42 • Новости дня
    Актрису Троянову обвинили в призывах убивать русских детей

    Свидетель: Актриса Троянова призывала убивать русских детей

    Актрису Троянову обвинили в призывах убивать русских детей
    @ Aleksandr Mamaev/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свидетель на процессе во Втором Западном окружном военном суде по делу актрисы Яны Трояновой (иноагент, в перечне террористов и экстремистов) заявил, что слышал в ее интервью призывы к убийству русских детей.

    Свидетель заявил, что летом 2024 года увидел интервью Трояновой, где та заявляла, что «Русских надо убивать. И даже детей», передает ТАСС.

    Также в том году Троянова за пределами России в интервью сделала публичное заявление с высказываниями, выражающими и формирующими враждебно-ненавистническое отношение к русским.

    Кроме этого, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова не предоставила отчеты о своей деятельности за первый квартал, первое полугодие и второй квартал 2025 года.

    Троянова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

    Ранее Троянову в России заочно обвинили в призывах к терроризму, возбуждению ненависти и вражды, и уклонению от обязанностей иноагента.

    До этого Троянову внесли в список террористов и экстремистов.

    Комментарии (19)
    12 ноября 2025, 19:13 • Новости дня
    Умер актер сериалов «Ментовские войны» и «Невский» Фирсов
    Умер актер сериалов «Ментовские войны» и «Невский» Фирсов
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актер Иван Фирсов, известный по ролям в популярных российских сериалах, скончался в возрасте 57 лет, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

    Актер Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Невский», умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты», которому о трагедии сообщил знакомый актера.

    «Иван Фирсов покинул нас 10 ноября», – сказал источник.

    По словам женщины, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Фирсов родился 30 января 1968 года в Петербурге. Его актерская карьера началась в 2010 году с исполнения роли в эпизоде сериала «Дознаватель». За свою профессиональную деятельность он снялся более чем в 20 проектах, среди которых такие сериалы, как «Ментовские войны-9», «Невский», «Морские дьяволы. Особое задание», «Условный мент-2» и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве скончался народный артист Владимир Симонов. Актеру было 68 лет. Симонов был заслуженным артистом России и работал в театре и кино.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 11:07 • Новости дня
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия не планирует выступать гарантом по всему объему кредита от Евросоюза для Украины в размере 140 млрд евро, пишет NRK.

    Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Норвегия не будет гарантировать весь объем кредита Евросоюза Украине на 140 млрд евро, передает NRK.

    «Были предложения, чтобы Норвегия предоставила гарантию по всей сумме. Это не рассматривается. Но возможность участия страны будет зависеть от того, что предложит Евросоюз», – заявил министр.

    Сумма займа эквивалентна примерно 1,6 трлн норвежских крон (примерно 159 млрд долларов). Планируется, что кредит будет обеспечен замороженными российскими активами, находящимися сейчас в бельгийском банковском учреждении Euroclear. Ожидается, что вопрос обсуждения участия Норвегии поднимется на встрече Столтенберга с представителями Еврокомиссии в Брюсселе.

    Механизм предполагает предоставление Украине беспроцентного займа, выступающего авансовым платежом в ожидании возможных репараций от России по окончании конфликта. В случае выплаты Россией компенсаций, замороженные средства должны быть возвращены. Однако Бельгия выступает против поспешного решения, опасаясь возможных встречных исков со стороны России и требует делить риски между странами ЕС.

    Идея о роли Норвегии в качестве гаранта была впервые предложена двумя норвежскими экономистами и получила поддержку ряда европейских политиков. Среди них называют бывшего главу МИД Дании Вилли Сёвендаля и депутата Европарламента из Финляндии Пекку Товери.

    Норвегия за последние годы получила более 1 трлн норвежских крон дополнительных доходов от экспорта газа после начала спецоперации на Украине. Европейские парламентарии отмечают, что эти поступления – весомый аргумент в вопросе солидарного участия Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу о конфискации российских активов на саммите ЕС.

    Бельгия согласилась рассмотреть использование российских активов только при наличии гарантий со стороны Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии назвал особые условия, при которых возможна конфискация российских активов в Европе.

    Комментарии (7)
    13 ноября 2025, 12:24 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» украинского лидера, а также против Александра Цукермана на три года, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича и Александра Цукермана.

    Издание «Страна.ua» сообщает, что санкции введены сроком на три года, хотя обычно их вводят на десять лет.

    Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что в указе Зеленского Миндич и Цукерман указаны как граждане Израиля.

    «Миндич в Указе Зеленского гражданин Израиля. У него нет украинского гражданства???» – написал в Telegram-канале Шарий.

    Ранее на Украине предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетике семи лицам, включая Тимура Миндича.

    Экс-премьер Николай Азаров заявил, что участники схемы с Миндичем могут дать показания против Владимира Зеленского.

    Зеленский потребовал уволить министра энергетики Светлану Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за коррупционных подозрений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как коррупционный скандал повлиял на политические перспективы Зеленского.

    Комментарии (21)
    13 ноября 2025, 01:45 • Новости дня
    Рубио заявил о выводе АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии из-под санкций
    Рубио заявил о выводе АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии из-под санкций
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты вывели проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии из-под санкций, поскольку хотят обеспечить Будапешту энергетическую независимость, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран – участниц G7 в Онтарио.

    Рубио заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Будапешт обладал энергетической независимостью.

    «По атомной электростанции – она уже строится, и им [Венгрии] нужно ее достроить. Поскольку в этом участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить, потому что хотим, чтобы они были энергетически независимыми», – приводит слова Рубио ТАСС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что санкции, коснувшиеся АЭС «Пакш-2», были введены в ноябре 2024 года администрацией Джо Байдена, но в июне 2025 года приостановлены администрацией Трампа.

    При этом срок действия исключения истекает в декабре, поэтому требовалось решить вопрос о его продлении. В ноябре 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка, через который проходили расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа и за строительство второй очереди АЭС в Пакше.

    Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы расчетов. В настоящее время на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское правительство заявило, что в ближайшее время на территории Венгрии начнется заливка первого бетона в фундамент станции, которую строят по проекту Росатома. США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2». Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш».

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    @ Валерий Левитин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность ряду телеведущих, включая Леонида Якубовича и Александра Гордона.

    В список также попали Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Валдис Пельш. Соответствующее распоряжение о награждении почетными грамотами подписал российский лидер.

    Глава государства отметил заслуги телеведущих в области средств массовой информации и их многолетнюю добросовестную работу. Документ, подписанный Путиным, был опубликован на официальном сайте правовых актов.

    Ранее Путин наградил почетными грамотами сотрудников Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

    Комментарии (10)
    13 ноября 2025, 09:13 • Новости дня
    Кимаковский: Безвозвратные потери ВСУ в Красноармейске измеряются тысячами
    Кимаковский: Безвозвратные потери ВСУ в Красноармейске измеряются тысячами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла убитыми и ранеными в Красноармейске (укр. название – Покровск) многотысячную группировку, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    ВСУ потеряли в ходе битвы за Красноармейск несколько тысяч человек, это безвозвратные потери, пояснил Кимаковский ТАСС.

    «Нескольких тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. [Это] безвозвратные потери», – сообщил Кимаковский.

    По его словам, в Димитров (укр. название – Мирноград) смогла уйти лишь небольшая часть украинских подразделений.

    Напомним, сам глава ДНР Денис Пушилин пояснял, что ВС России зачищают многоэтажные дома Красноармейска. Его советник Кимаковский отмечал, что украинским войскам из Красноармейска уже не выйти.

    Комментарии (6)
    13 ноября 2025, 07:21 • Новости дня
    Лавров раскрыл причины срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Лавров: Подковерные доклады сорвали встречу Путина и Трампа в Будапеште

    Лавров раскрыл причины срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», после которых встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште не состоялась, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, рассказал, что Трамп получал некие «подковерные доклады», после которых встреча с Путиным была отменена, передает ТАСС.

    Также Лавров изложил хронологию событий вокруг переговоров по Украине после саммита в Анкоридже.

    «Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», – подчеркнул Лавров.

    Министр иностранных дел России назвал анкориджские понимания важной вехой на пути поиска долгосрочного мира на Украине «через преодоление последствий организованного администрацией Барака Обамы кровавого антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года».

    Он подчеркнул, что эти понимания основаны на сложившихся реалиях и «тесно перекликаются со сформулированными президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условиями справедливого и устойчивого урегулирования украинского кризиса».

    Также Лавров отметил, что администрация Дональда Трампа признавала неприемлемость втягивания Украины в НАТО. Вашингтон также признал, что не получится игнорировать территориальный вопрос по итогам референдумов в пяти исторических регионах.

    В октябре состоялся прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом, после него стало известно о встрече двух политиков в Будапеште, но через некоторое время ее отменили.

    Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине.

    Комментарии (5)
    13 ноября 2025, 03:51 • Новости дня
    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России

    Рубио признал трудность нахождения идей для новых санкций против России

    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран – участниц G7 в Онтарио заявил, что вынужден признать, что находить цели для новых санкций против России все труднее.

    «Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», – цитирует его ТАСС.

    Он напомнил, что Вашингтон ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России, а что еще можно предпринять, он не догадывается.

    Рубио предположил, что, возможно, более активные меры Европы против так называемого теневого флота принесут какие-то плоды.

    Напомним, в октябре Минфин США включил «Лукойл», «Роснефть» и их «дочки» в санкционный список. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции не создадут проблем для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон выразил несогласие с покупкой союзниками США нефти и газа из России. При этом Индия продолжает импортировать российские энергоносители. А Болгария усилила охрану объектов компании «Лукойл» на своей территории.

    Комментарии (15)
    13 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении

    Лисняк: ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении

    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении
    @ Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Харьковском направлении подразделения Вооруженных сил Украины перебрасывают последние резервы, в том числе силы, ранее находившиеся на восстановлении.

    Вооруженные силы Украины задействуют последние резервы на Харьковском направлении, чтобы стабилизировать фронт, передает ТАСС. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По его словам, «стратегическая инициатива на харьковском направлении удерживается российскими войсками». Лисняк отметил, что командование Украины вынуждено перебрасывать в зону боевых действий подразделения, находившиеся на восстановлении, а также части сил специальных операций, однако эти меры пока не изменили ситуацию в их пользу.

    Он подчеркнул, что, несмотря на переброску последних резервов, ВСУ не удалось достичь каких-либо существенных успехов и перелома в боевых действиях на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Глушковка в Харьковской области были замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине придется возобновить переговоры с Россией, однако ее позиции будут значительно слабее, чем прежде.

    Украинской стороне рано или поздно придется вернуться к переговорам с Россией, но с гораздо худших позиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

    По мнению Пескова, прекращение переговоров с Россией приведет к тому, что позиции Киева будут ухудшаться с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев прекратил мирные переговоры с Москвой.

    При этом Россия подтвердила свою открытость к переговорам, но подчеркнула, что диалог невозможен в одностороннем порядке, поскольку Киев не проявляет желания обсуждать ситуацию. Также Россия заявила о готовности возобновить переговоры в Стамбуле.

    Комментарии (12)
    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

    Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

