Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.
Власти задержали заместителя главы администрации Ялты, по предварительным данным, речь идет об Ирине Беломестновой, сообщила советник главы Крыма Ольга Кураева.
«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте», – написала она в своем телеграм-канале.
Как сообщается в социальных сетях, речь идет об Ирине Беломестновой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Севастополя получил четырнадцать лет колонии строгого режима за передачу украинским спецслужбам фото с мест размещения кораблей Черноморского флота.
В Крыму задержали четырех женщин, которые распространяли идеологию международной террористической организации и занимались вербовкой мусульман.
Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который планировал теракт против высокопоставленного полицейского по поручению украинских спецслужб.