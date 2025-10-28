ФСБ предотвратила в Крыму покушение на сотрудника МВД

Tекст: Алексей Дегтярев

Покушение планировали спецслужбы Украины, а исполнителем стал 19-летний гражданин России, указали в ФСБ, передает ТАСС.

Жертвой должен был стать высокопоставленный сотрудник МВД по Крыму.

Жителя Симферополя завербовали через Telegram. Для подготовки нападения он арендовал квартиру напротив дома полицейского и установил видеонаблюдение для выявления его автомобиля. Кроме того, мужчина с помощью схрона получил от противника компоненты для изготовления взрывного устройства.

Ранее в октябре ФСБ предотвратила теракт в администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, подозреваемым оказался житель Георгиевска 2000 года рождения.

Еще раньше в столице ФСБ задержала четверых подозреваемых при попытке совершения теракта по заданию украинских спецслужб.

Кроме того, спецслужба предотвратила теракт против офицера Росгвардии в Луганске.