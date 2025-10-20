ФСБ предотвратила теракт в администрации Георгиевского муниципального округа

Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.0 комментариев
ФСБ задержала радикала при подготовке теракта в администрации Георгиевска
В Ставропольском крае задержан житель Георгиевска, который собирался совершить теракт в здании местной администрации, были изъяты компоненты для взрывного устройства.
На Ставрополье сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировался в здании администрации Георгиевского муниципального округа, передает ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что был задержан житель Георгиевска, 2000 года рождения, причастный к подготовке преступления террористической направленности.
По данным ведомства, подозреваемый придерживался радикальных взглядов и через мессенджер Telegram самостоятельно вышел на связь с запрещенной в России террористической организацией. По указанию куратора он провел разведку здания администрации и приобрел компоненты для изготовления самодельной бомбы, однако завершить подготовку не успел – его задержали сотрудники ФСБ.
Во время обыска дома у мужчины были обнаружены химические вещества, необходимые для создания взрывного устройства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
