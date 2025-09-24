При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.21 комментарий
ФСБ сорвала покушение на должностное лицо в Новосибирске
Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на сотрудника службы судебных приставов, задержав местного жителя при попытке поджечь дом, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Покушение планировалось на должностное лицо регионального управления ФССП. Задержанный, житель Новосибирска 1989 года рождения, создал в социальной сети сообщество, целью которого заявил дестабилизацию работы службы судебных приставов, указало ведомство, передает ТАСС.
В качестве средства борьбы он избрал совершение терактов.
Он намеревался поджечь дом сотрудника ведомства с помощью легковоспламеняющейся жидкости и был пойман с поличным.
В отношении подозреваемого завели дело по статье о покушении на теракт. Суд арестовал мужчину.
Ранее в Ижевске задержали агента украинской военной разведки, который собирался взорвать самодельное устройство для убийства сотрудника оборонного предприятия.
До этого ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны и не дала поджечь поезд в Удмуртии.