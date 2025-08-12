Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».0 комментариев
ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
ФСБ задержала подозреваемого, который планировал подорвать 60 кг взрывчатки в автомобиле, чтобы убить высокопоставленного сотрудника Минобороны, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
Подозреваемым оказался гражданин России и Украины 1989 года рождения, его завербовали украинские спецслужбы, ему присвоили псевдоним «Ворон», указало ведомство, передает ТАСС.
Мужчина действовал по инструкциям, полученным через мессенджер Telegram.
Агент изготовил самодельное взрывное устройство и поместил более 60 кг взрывчатки в автомобиль. Злоумышленник планировал припарковать заминированную машину рядом с местом предполагаемого прохода высокого чина Минобороны и привести устройство в действие. Его задержали на трассе М-4 по пути к месту совершения преступления.
Задержанный дал признательные показания. Он заявил, что сотрудничал со спецслужбами киевского режима. Ему предложили избежать мобилизации в вооруженные силы Украины в обмен на совершение теракта.
Ранее ФСБ сообщала, что украинские спецслужбы заставили пятерых российских пенсионерок принять участие в покушениях на российских военных, одну из бомб замаскировали под набор шахмат.
Также ФСБ пресекла заговор с использованием оружия и взрывчатки, доставленных с беспилотника для покушения на руководителя оборонного предприятия в Белгороде.
Еще раньше ФСБ задержала в Ростове-на-Дону гражданина одной из стран Центральной Азии, причастного к подготовке теракта против высокопоставленного военного.