ФСБ: Спецслужбы Украины заставили пенсионерок участвовать в покушениях на военных

Алексей Дегтярев

Пенсионерок обманом и психологическим давлением заставляли исполнять приказы спецслужб киевского режима, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Согласно плану, пенсионерки должны были лично передавать военным бомбы, замаскированные под бытовые предметы, взрыв привел бы в том числе к гибели исполнителей.

Один из таких предметов – шахматная доска, она должна была взорваться при открытии.

Задержанные пенсионерки рассказали, что им звонили неизвестные, предоставляя их личные данные и убеждая их в сотрудничестве. Одна из них пояснила, что после того, как ей назвали ее персональные данные по телефону, она передала злоумышленнику свои паспортные данные.

Другая женщина поделилась, что сначала стала жертвой телефонных мошенников, потеряв более 1 млн рублей. После этого на нее оказали давление с целью принудить к противоправным действиям.

Ранее МВД сообщало, что в последнее время преступники начали чаще использовать мессенджеры для втягивания молодых россиян в опасные противоправные действия, в том числе в совершение различных диверсий.

До этого ФСБ выявила деятельность группы мошенников в нескольких регионах России. Злоумышленники работали в связке с украинскими колл-центрами. Группа занималась дистанционным мошенничеством и вымогала крупные суммы у граждан.