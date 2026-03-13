  • Новость часаТаиланд захотел покупать российскую нефть
    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию
    Самолет-заправщик сил США разбился на западе Ирака
    Каллас заявила о планах США разделить Европу
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Над Севастополем за ночь сбили 53 беспилотника ВСУ
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    Макрон сообщил о гибели альпийского стрелка в Ираке
    США разрешили краткосрочную продажу российской нефти
    Молдавия обвинила Украину в отравлении Днестра
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    13 марта 2026, 09:36 • Новости дня

    За час над Россией нейтрализовали 10 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Утром в пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Над Кировской областью уничтожено четыре БПЛА, также четыре нейтрализовано над Краснодарским краем, указало ведомство в Max.

    Еще два дрона поражены над территорией Ставропольского края.

    Напомним, над Севастополем за ночь уничтожили 53 дрона ВСУ. Всего за ночь над страной поразили 176 дронов.

    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    12 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Курс доллара на Украине побил исторический максимум

    Курс доллара на Украине впервые превысил 44 гривны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку 44 гривны и установился на уровне 44,1636 гривны за доллар, сообщает местный Нацбанк.

    Официальный курс доллара к украинской гривне впервые превысил отметку в 44 гривны, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нацбанка Украины, передает ТАСС. На 13 марта курс составил 44,1636 гривны за доллар, что стало новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 9 января – тогда курс достиг 43,0757 гривны.

    Психологическая отметка в 42 гривны за доллар впервые была преодолена в начале января 2025 года, позднее курс гривны временно укрепился, но затем снова начал снижаться. Курс евро также вырос: Нацбанк установил на 13 марта курс 50,9560 гривны за евро против 50,9349 гривны днем ранее.

    Ранее Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о финансовой помощи в размере 1,5 трлн долларов. До этого средний курс евро в банках на Украине впервые в истории превысил 49 гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана и это укрепляет курс рубля.


    12 марта 2026, 22:02 • Видео
    Новый лидер Ирана заявил о себе

    Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    12 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    Украина атаковала десятью БПЛА станцию «Турецкого потока» на Кубани

    Минобороны: Киев атаковал станцию «Русская» на Кубани для срыва поставок газа в ЕС

    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 12 марта российские силы ПВО и РЭБ нейтрализовали попытку атаки украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую газопровод «Турецкий поток», сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны сообщило в Max, что украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию «Русская» в поселке Гай-Кодзор Краснодарского края, которая снабжает газом по «Турецкому потоку». По информации Минобороны России, атака была направлена на прекращение поставок газа европейским потребителям.

    С 3.55 до 06.45 мск российские подразделения ПВО и РЭБ уничтожили десять украинских дронов самолетного типа. В ведомстве подчеркнули: «Ущерба обороняемому объекту не допущено».

    В конце февраля президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявлял о попытках противников подорвать работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Он отметил, что такие действия направлены на разрушение мирного процесса по Украине.

    Газопроводы обеспечивают поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка «Турецкого потока» ориентирована на снабжение стран Южной и Юго-Восточной Европы.

    Компания «Газпром» подтвердила атаку беспилотника ВСУ на объекты «Турецкого потока» в Краснодарском крае.

    До этого Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    12 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Еврокомиссия запросила у Украины инспекцию трубопровода «Дружба»
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз выразил намерение отправить специальную миссию на Украину для проверки состояния трубопровода «Дружба», отметив необходимость согласования визита.

    Евросоюз обратился к украинским властям с официальным запросом на проведение инспекции трубопровода «Дружба», передает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    Итконен отметила, что предложение о направлении миссии уже передано Киеву: «Мы направили Украине предложение об отправке миссии для проверки трубопровода», – заявила она. Подробности о целях инспекции и дате возможного визита пока не уточняются.

    Трубопровод «Дружба» играет ключевую роль в поставках нефти в Европу и проходит по территории нескольких стран, включая Украину. В последние месяцы вопросы контроля и безопасности этой магистрали стали предметом особого внимания со стороны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия отказалась поддерживать выделение Украине кредита на 90 млрд евро и одобрять 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Еврокомиссия заявила о возможности финансирования ремонта этого трубопровода.

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил опасения по поводу возможных планов Киева уничтожить трубопровод «Дружба».

    12 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года

    ЕС заявил о готовности помогать воевать Киеву еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза готовы поддерживать Украину в продолжении боевых действий еще полтора-два года, сообщили украинские СМИ.

    Европейские страны предлагают Киеву продолжать боевые действия на Украине еще полтора-два года, передают «Вести».

    По данным украинских СМИ, государства Европейского союза готовы выделить необходимое финансирование для продолжения боевых действий.

    В то же время, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил властям страны рассмотреть сценарий, при котором проведение выборов на Украине будет отложено на несколько лет. Таким образом, в ближайшей перспективе в стране не планируются избирательные кампании.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение о планах Киева вести боевые действия еще три года.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал прогноз о скором окончании украинского кризиса и назвал Украину «Страной 404».

    12 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Газпром: Атаки ВСУ на станции «Турецкого потока» отражены

    Газпром: Отражены атаки ВСУ на станции «Русская» и «Береговая» «Турецкого потока»

    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», являющиеся ключевыми объектами для экспорта газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», подверглись новым атакам средствами воздушного нападения.

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», входящие в инфраструктуру ПАО «Газпром», подверглись воздушным атакам рано утром, сообщается в Telegram-канале Газпрома. Эти объекты обеспечивают надежность поставок российского газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    Все средства воздушного нападения были отражены, объекты продолжили функционировать в штатном режиме. Инцидент не повлиял на экспортные поставки газа по указанным маршрутам.

    Угрозы для жителей региона и персонала компрессорных станций не возникло. Газпром подчеркнул важность обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры на фоне продолжающейся напряженности.

    Минобороны России сообщило об атаке десяти беспилотников на станцию «Турецкого потока» на Кубани.

    В среду компания «Газпром» заявила об атаке беспилотников ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае.

    13 марта 2026, 06:09 • Новости дня
    Потерявшийся военный ВСУ случайно принес продукты российским морпехам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский военнослужащий, доставлявший провизию сослуживцам, перепутал направление движения и вышел прямо на позиции российских войск с полным рюкзаком тушенки, сообщил стрелок 177-го гвардейского полка морпехов группировки «Центр» с позывным «Август».

    Морские пехотинцы задержали украинского боевика, который по ошибке вышел на российские укрепления на добропольском направлении, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Подозрения у военных вызвал мужчина в камуфляже, который уверенно двигался со стороны линии фронта в тыл российских подразделений.

    «Идет человек в маскхалате, с рюкзаком за спиной, со стороны передовой – но в нашу сторону. Обычно наоборот бывает. Остановили его, спросили, кто такой. Он назвал позывной, сказал, что несет продовольствие», – сообщил военнослужащий.

    При досмотре личных вещей бойцы обнаружили пауэрбанки, мясные консервы и другие припасы с маркировками на украинском языке. Морпех добавил, что после проверки содержимого рюкзака стало очевидно, что задержанный является кадровым военным, после чего его взяли в плен.

    В 2025 году российский морпех в рукопашной схватке одолел бойца ВСУ на берегу Днепра. Бойцы российских подразделений благодаря густому туману задержали группу украинских штурмовиков в лесополосе под Шевченко. Несколько групп украинских военных добровольно сдались в плен на южнодонецком направлении.

    12 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Минобороны: При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим совершил преднамеренный удар четырьмя беспилотниками самолетного типа по стационарному медучреждению в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, нападение произошло 10 марта около 3.40 по московскому времени. На момент атаки в здании находились более 130 пациентов и около 50 медицинских работников.

    В результате, согласно данным ведомства, погибли восемь медиков, еще десять человек, включая девять медицинских сотрудников, получили ранения различной степени тяжести. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.

    В феврале ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области FPV-дронами.

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области на прошлой неделе погибли пять полицейских.

    12 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Уроженку Украины лишили гражданства России из-за угрозы безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уроженка Украины, работавшая на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Кургане, лишена российского гражданства из-за действий, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

    Сотрудники ведомства установили, что женщина крайне негативно относилась к спецоперации, о чем прямо писала в личных переписках с жителями Украины, придерживающимися националистических взглядов. В этих сообщениях она высказывалась отрицательно о гражданах России и дискредитировала внешнеполитический курс страны, передает РИА «Новости».

    В телефоне женщины обнаружили фотографию документа с грифом «для служебного пользования». В сообщении УФСБ отмечается: «В соответствии с решением УМВД России по Курганской области гражданство Российской Федерации уроженки Украины прекращено».

    По информации ведомства, женщина приехала в Россию в 2013 году и получила гражданство в упрощённом порядке. С 2014 года она работала на оборонном предприятии, где занималась учетом и хранением документации.

    Ранее в Кемерово местного жителя лишили российского гражданства, поскольку он создавал действия, которые угрожали безопасности страны.

    12 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Мамиашвили назвал демарш украинца на награждении проявлением агонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что решение украинского борца Артура Костюка устроить акцию протеста на церемонии награждения россиянина Бозигита Исламгереева на молодежном первенстве Европы вызывает лишь чувство жалости.

    Мамиашвили прокомментировал поступок украинского борца Артура Костюка, который во время церемонии награждения на молодежном чемпионате Европы в Сербии покинул пьедестал и встал спиной к залу во время исполнения российского гимна, передает РИА «Новости».

    Мамиашвили отметил: «Конечно, жаль этих ребят. Но никакого другого чувства, кроме жалости, его решение не вызывает: бедолага стоит в стороне и ерзает».

    По словам главы ФСБР, подобное поведение связано с ситуацией на Украине, где, по его мнению, «агония принимает и такие формы». Мамиашвили выразил уверенность, что в будущем между странами обязательно наладятся нормальные отношения.

    Молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в сербском городе Зренянин с 10 по 15 марта. Для российских спортсменов этот турнир стал первым официальным стартом под флагом и с гимном России после 2021 года. В весовой категории до 86 килограммов золото завоевал россиянин Бозигит Исламгереев, Костюк занял третье место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский прыгун в высоту Мазур заявил, что олимпийский чемпион Сергей Бубка должен быть лишен всех титулов. Чемпионка мира по семиборью Белинская выразила негативное отношение к спортсменам из России. Украинский гимнаст Верняев подвергся травле после публикации совместной фотографии с российским спортсменом.

    12 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Пленный украинский сержант передал все координаты ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Захваченный в плен главный сержант украинской теробороны передал российским военным все известные позиции ВСУ около Купянска.

    Пленный главный сержант (равноценно старшине в ВС РФ) 6-го батальона 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Костин передал российским военнослужащим всю имеющуюся у него информацию о позициях и координатах украинских военных, пишет ТАСС.

    Костин уточнил, что попал в плен во время заведения солдат ВСУ на позиции. Он отметил, что осознает последствия своих действий и понимает, что по переданным координатам может быть нанесено огневое поражение.

    В обращении к родственникам Костин сообщил: «Со мной все нормально. Я живой, здоровый. Все будет хорошо. Относятся ко мне нормально. Кормят, поят, в тепле и не в обиде».

    Ранее другой украинский военнослужащий Николай Пилипчук, сдавшийся у Димитрова, выразил желание предоставить российским военным координаты территориального центра комплектования для нанесения авиаудара.

    До этого взятый в плен разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.


    13 марта 2026, 07:29 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 176 украинских беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 176 украинских БПЛА в ночь с четверга на пятницу, сообщило Минобороны.

    Над Крымом нейтрализовали 80 дронов, над Адыгеей –29, над Кубанью –25, над Азовским морем – 18, указало ведомство в Max.

    Над Ростовской областью уничтожили семь дронов, над Курской – пять, над Ставропольским краем – три. По два БПЛА поразили над Брянской областью и Черным морем.

    По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и над Татарстаном.

    Ранее сообщалось, что в промзоне Невинномысска отразили атаку украинских БПЛА.

    Вечером в четверг над Россией уничтожили 30 украинских дронов.

    12 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности России к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва подчеркнула открытость к обсуждению любых вопросов по евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине, с прагматичными партнерами.

    Россия готова к открытому и честному диалогу по вопросам евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на очередном брифинге, передает ТАСС.

    «Мы по-прежнему открыты для прямого диалога, честных переговоров со всеми прагматично настроенными и добросовестными партнерами по всему спектру вопросов евразийской безопасности, включая украинский конфликт», – подчеркнула Захарова. Она отметила, что Москва не исключает обсуждение ни одной из ключевых тем, связанных с безопасностью региона.

    По словам Захаровой, Россия рассчитывает на конструктивный подход со стороны заинтересованных государств. В МИД подчеркнули, что любые шаги по укреплению безопасности должны основываться на взаимном уважении и готовности к компромиссам.

    Накануне МИД связал удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби будут продолжены, но место и дата следующего раунда пока не определены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    А в среду специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут состояться в ближайшие семь дней.


    12 марта 2026, 11:38 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского в повторении риторики Гитлера

    Захарова увидела неонацистскую риторику в словах Зеленского о жителях Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский использовал неонацистскую риторику, назвав людей «нечеловеческими существами» за поддержку воссоединения Крыма с Россией.

    Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский повторяет «классическую неонацистскую риторику», называя людей, поддержавших воссоединение Крыма с Россией, «не человеческими существами», передает ТАСС.

    «Так делал Гитлер, так делали многие в Третьем рейхе. Теперь так делают на Банковой», – заявила Захарова.

    Поводом для заявления Захаровой стало интервью Зеленского изданию Politico, в котором он сказал, что после событий 2014 года россияне, с которыми он был знаком, изменились настолько, что для него они «не партнеры, не друзья, даже не человеческие существа».

    Захарова сравнила подобные высказывания с риторикой лидеров Третьего рейха, отметив, что подобные заявления теперь звучат и со стороны киевских властей.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал аморальным недавний выпад Зеленского в адрес россиян.

    12 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Пушилин связал освобождение Славянска с решением водной проблемы Донбасса

    Пушилин: Освобождение Славянска закроет вопрос с водоснабжением Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Славянска позволит восстановить канал Северский Донец – Донбасс и возобновить подачу воды, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью Сергею Стиллавину заявил, что освобождение Славянска позволит начать восстановление канала Северский Донец – Донбасс, который обеспечивает регион водой, передают «Вести».

    Пушилин отметил: «Мы видим, что и Краматорско-Славянская агломерация, вот к ней все ближе и ближе наши подразделения. Для нас особо ощутимо как раз в этом плане освобождение Славянска».

    Пушилин также сообщил о ситуации в Красном Лимане. По его словам, российские войска практически охватили населенный пункт, идут городские бои, и освобождение города ожидается в ближайшее время. Он подчеркнул, что продвижение российских подразделений в данном районе имеет стратегическое значение для региона.

    Глава республики выразил уверенность, что решение водных проблем Донбасса возможно только после установления контроля над ключевыми инфраструктурными объектами, такими как канал Северский Донец – Донбасс.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России. Вооруженные силы Украины усиливают оборону в Славянске, демонтируя инфраструктуру, устанавливая противодроновые системы и минируя подступы к городу.

    Пушилин заявил о намеренном уничтожении украинскими военными части канала Северский Донец – Донбасс.

    Также Пушилин сообщил о получении ДНР лишь половины необходимого объема воды из-за блокады со стороны Киева.

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Евросоюзу понадобилась рабочая «Дружба» между Украиной и Венгрией

    Конфликт Украины и Венгрии вокруг нефтепровода «Дружба» получил неожиданное развитие: после отказа Киева допустить делегацию Будапешта к проверке энергообъекта Еврокомиссия намерена отправить собственную инспекцию. Эксперты отмечают: такое решение Брюсселя продиктовано беспрецедентной дерзостью со стороны Владимира Зеленского. Получится ли у ЕК восстановить работу «Дружбы»? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

