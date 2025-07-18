На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
Степашин напомнил о границах Украины при создании СССР
Степашин заявил об отсутствии Одессы, Харькова и Крыма у Украины при создании СССР
Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь, напомнил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
Бывший премьер-министр России напомнил, что Украина в 1922 году не включала ряд современных территорий, подписывая соглашение о создании СССР. Так в составе Украины не было Малороссии, Одессы, Харькова, Крыма и Севастополя, напомнил Степашин, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Владимир Зеленский предлагает вернуться к границам 1991 года, однако «тогда Украина подписывала соглашения без вышеуказанных регионов».
Степашин обратился к Зеленскому с предложением действительно «вернуться» к историческим территориям Украины начала прошлого века. «Товарищ Зеленский, или господин Зеленский, слышишь меня? Давай вернемся. Они историю не знают!» – заявил Степашин.
По его словам, при подписании Беловежских соглашений Украина уже была одним из учредителей СССР, но в 1922 году ситуация была совсем иной.
Ранее Степашин заявил, что Россия «прозевала» Украину в 90-х годах.
Он также отметил, что Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.