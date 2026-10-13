Синоптики назвали самый холодный день недели в Москве

Синоптик пообещал в 2027 году раннюю весну и холодное дождливое лето

Tекст: Татьяна Косолапова

На погоду в России влияют глобальные климатические процессы, в том числе явление Эль-Ниньо, говорит Тишковец. В этом году оно уже побило температурный рекорд.



«При столь мощном Эль-Ниньо весна в 75% случаев бывает теплее обычного и сопровождается избытком осадков. Однако согласно долгосрочному прогнозу, превышение температурной нормы будет небольшим – не более одного градуса. Поэтому весна в этом случае будет неустойчивой, но наступить она может абсолютно точно в срок. Для Центральной России это третья декада марта», – говорит Тишковец. По его словам, начало весны может порадовать теплой и комфортной погодой, однако в апреле не исключен возврат арктических холодов, что в последние годы случается довольно часто.

Самым интересным, по мнению метеоролога, станет лето. Он пояснил, что если Эль-Ниньо ставит рекорды по температуре, то температурный фон летнего сезона в 77% случаев оказывается ниже нормы. В 81% случаев лето в такие годы бывает переувлажненным.



«Так что лето будет, мягко говоря, умеренным, дождливым, а может быть, даже прохладнее, чем должно быть», – сказал Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал, что грядущая зима будет истеричной и нестабильной. Согласно его прогнозу, она будет с большим количеством осадков и на два–четыре градуса теплее нормы.