12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.0 комментариев
Синоптики назвали самый холодный день недели в Москве
Синоптик Макарова: Среда станет самым холодным днем недели в Москве
Среда, 14 октября, станет самым прохладным днем текущей недели в Москве, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
Дневная температура в столице в среду опустится до 9–11 градусов тепла. Ночью ожидается от 7 до 9 градусов, пояснила Макарова ТАСС.
По словам синоптика, среднесуточная температура в городе составит около 9 градусов, что остается выше климатической нормы. В четверг днем в Москве прогнозируется 11–13 градусов, а в пятницу и субботу потеплеет до 11–16 градусов. К выходным ожидаются прояснения в облачности, отсутствие существенных осадков и слабый ветер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.
В пятницу синоптики обещали горожанам облачную и теплую погоду.