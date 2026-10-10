Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.4 комментария
ВС России поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу
Минобороны: Российские силы поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ
Российские военные в ходе ночных ударов поразили сухогруз на переходе морем, доставлявший военные грузы для Вооруженных сил Украины в Одессу, сообщило Министерство обороны России.
Удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами, сообщает Минобороны.
В ведомстве уточнили, что целью атак стали объекты портовой инфраструктуры Украины и морские суда, задействованные в интересах украинских войск. В результате атаки на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ. Кроме того, Минобороны сообщило об ударе по еще одному судну с военными грузами. Минобороны сообщило также, что российские силы нанесли удары по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Одесской области.