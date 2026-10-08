Российские войска освободили харьковское Аннополье

Tекст: Мария Иванова

В ходе расширения внешней зоны контроля в результате наступления подразделений группировки «Север» взято под контроль Аннополье в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

Подразделения группировки продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Лукашово, Резниково, Лобановки и Нефедовки Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над Приколотным и Котовкой.

Также в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах Черноглазовки, Мищенки, Дергачей, Великого Бурлука, Артемовки и Нового Бурлука.

А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Кияницы, Груновки и города Сумы.

Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял до 280 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.