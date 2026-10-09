«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.3 комментария
Российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по порту Николаева, поразив сухогруз с военными грузами для украинской армии, сообщило Минобороны.
Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.
В результате атаки на объекты в порту Николаева был поражен сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные превратили сухогруз ВСУ в «водовоз».
Во вторник ВС России поразили танкер с горючим для украинской армии в порту Южный.
В тот же день войска ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Одесской области.