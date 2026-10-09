Российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

В результате атаки на объекты в порту Николаева был поражен сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные превратили сухогруз ВСУ в «водовоз».

Во вторник ВС России поразили танкер с горючим для украинской армии в порту Южный.

В тот же день войска ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Одесской области.