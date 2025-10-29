Выживание Украины зимой повисло на волоске

Tекст: Николай Стороженко

28 октября на Украине официально стартовал отопительный сезон 2025/26 годов – отмашку дал сам так называемый президент Украины Зеленский. При этом еще с конца лета в СМИ начали появляться тревожные прогнозы насчет готовности Украины к зиме. «Уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих», – говорит, например, бывший министр энергетики страны Ольга Буславец.

Пугает киевлян и мэр украинской столицы Виталий Кличко: «Зима у нас будет непростой... Хотел бы обратиться к каждому киевлянину, что нужно просчитывать разные сценарии и быть готовыми. Что это означает – иметь запас воды, продуктов питания длительного хранения и теплые вещи». Из каких расчетов они исходят?

Для начала оговоримся: сравнивать текущее состояние украинской энергетики имеет хоть какой-то смысл только с предыдущим сезоном – 2024/25 годов. Поскольку сравнение с любым довоенным (а тем более с домайданным) периодом вызывает в памяти лишь одну ассоциацию – басню Крылова о стрекозе и муравье.

Год назад Украина вошла в отопительный сезон с 2,5-2,7 млн тонн угля. Согласно оценкам экспертов, этого должно было хватить для покрытия 80-85% потребностей – при условии, что зима будет относительно мягкой. Также эксперты отмечали, что в 2024 году Украина нарастила как собственную добычу энергетического угля, так и его импорт. В свою очередь газовики начали сезон с 15-16 млрд кубометров газа в хранилищах – что также оценивалось экспертами в духе «хватит для зимы на минималках».

Погода действительно сыграла решающую роль в предыдущем сезоне: для Украины зима оказалась одной из самых теплых за последние 30 лет. В итоге даже во время пиков потребления энергосистема не выходила за пределы 16,5 ГВт (для сравнения: в 2023/24 годах – 18 ГВт). В сочетании с другими факторами (повышение энергоэффективности, миграция населения, снизившая нагрузку на сети) это позволило завершить сезон в запланированные сроки.

В новый отопительный сезон Украина входит даже с большими запасами угля, чем в прошлом году (2,8-3 млн тонн на октябрь). При этом сохранился и даже усилился тренд на наращивание импорта: в январе–сентябре 2025 года на Украину завезли 3,25 млн тонн угля – в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

А вот с запасами газа дела обстоят далеко не так радужно. По состоянию на 22 октября, когда сезон закачки в хранилища завершился, удалось накопить лишь 13,5 млрд кубометров, то есть на 1,5-2,5 млрд кубов меньше, чем год назад.

Однако в данном случае более важны не сами запасы, а удары по украинской газодобыче, которые наносились в октябре текущего года. Согласно заявлениям украинской стороны, они привели к падению газодобычи в моменте с 55-60 млн кубометров в сутки до 25-30 млн. «Нафтогаз Украины» уверяет: 70-80% утерянных мощностей можно будет восстановить в течение трех месяцев, полная ликвидация ущерба займет два-три года (разумеется, при условии отсутствия новых ударов).

Также для компенсации выбитых мощностей Украине необходимо в срочном порядке найти порядка 1,9 млрд долларов – для дополнительного импорта 4 млрд кубометров газа. Такую оценку приводит глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Глава правительства Украины Юлия Свириденко называет даже большую сумму – 2 млрд евро.

Вопрос не только и не столько в деньгах. Дело в технических возможностях европейского рынка изыскать для Украины эти незапланированные объемы.

В 2024 году страны ЕС уже в начале августа выполнили собственный целевой показатель заполнения газовых хранилищ (90%) – 95 млрд кубометров. А к 1 ноября – граничному сроку – вышли даже на 95%. В этом году ситуация хуже. По состоянию на 28 октября уровень заполненности оценивался в 86%, хотя к началу ноября там рассчитывают максимально приблизиться к плановому значению.

Конкретно Украина может импортировать газ из четырех стран: Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Все они уже успели заявить о готовности нарастить поставки Украине, хотя и с оговорками. Так, в Румынии уточнили, что собственные потребности остаются в приоритете, а в Словакии и Венгрии напомнили, что их возможности наращивания поставок Украине находятся в прямой зависимости от поставок российского газа. К слову, именно Венгрия и Словакия имеют наибольшие физические мощности (20-25 млн кубометров в сутки) для поставки Украине. Этого Украине должно хватить для получения озвученных дополнительных 4 млрд кубометров.

Другое дело – нештатные ситуации. Например, пиковые запросы с украинской стороны (более 55-60 млн кубометров в сутки). Либо же что-то случится с «Турецким потоком», по которому получают российский газ Венгрия и Словакия. Не исключено, что политические элиты этих стран могут отказаться от поставок или снизить их до минимума в случае повторения теракта, аналогичного подрыву «Северных потоков».

Еще один риск – вторая половина отопительного сезона и истощение европейских запасов. Сегодня в ЕС наперебой демонстрируют stand with Ukraine – но это пока не пришла зима.

И наконец, честность Украины. Действительно ли дополнительно необходимы именно 4 млрд кубометров, а не больше? И как быть с тем, что запасы газа к началу отопительного сезона на 1,5-2,5 млрд кубов ниже, чем в прошлом году? А если зима окажется суровее, чем год назад? Иными словами, озвученные 4 млрд кубометров на деле могут превратиться в 6-7 млрд.

Ну и, конечно, не стоит забывать, что прошлая зима была для Украины мягкой не только из-за погоды – но и из-за воздержания ВС РФ от ударов по украинской энергетике. И если с погодой может подфартить второй раз (она – дама ветреная), то удары по газодобыче и иным энергообъектам однозначно дают понять: в этот раз поблажек не будет.

Кроме закупки дополнительных объемов газа, власти Украины озвучили еще несколько рецептов борьбы с дефицитом. Во-первых, как и год назад, они агитируют население выезжать (с Украины вообще либо из городов в сельскую местность – где есть возможность топить дровами или углем), снизив тем самым нагрузку на энергосистему.

Во-вторых, сам сезон решено максимально сократить. Тот факт, что Зеленский дал отмашку его началу, еще не означает, что батареи в домах украинцев тут же стали теплыми. Это отмашка для социальной сферы (детсады, школы, больницы).

А в жилом фонде отопление включат недели через две-три – мэрам городов настойчиво рекомендовали отсрочить массовую подачу тепла как можно дольше.

Третий заявленный метод экономии – отключать от потребления газа промышленность либо вводить жесткие нормы отбора. В этом случае основными пострадавшими окажутся химики (удобрения) и металлурги. В сумме на них приходится порядка 5 млрд кубометров из 7,8-8 млрд потребляемых промышленностью. Тем более что именно зимой у производителей удобрений пиковые объемы производства. Сложно сказать, сколько получится сэкономить на химиках и металлургах, зато очевидно, что эта экономия обернется проблемами для аграриев (дефицит и/или высокие цены), а также падением налоговых отчислений от экспорта.

Что же касается восстановления поврежденных объектов энергетики, а также строительства новых, то их пробуют максимально децентрализовать. Так, сегодня в Киеве ведется строительство сразу семи микро-ТЭЦ (суммарно – 60 МВт), которые обещают ввести в строй до конца года.

***

Если в начале статьи мы вспоминали басню о стрекозе и муравье, то теперь уместно вспомнить другую – о тришкином кафтане. Вряд ли отопительный сезон пройдет для Украины без потерь. Вопрос лишь в том, с какой стороны придется кроить кафтан: морозить население еле теплыми батареями или оставить без газа промышленность. Избежать того и другого поможет разве что чудо – в виде второй подряд теплой зимы.