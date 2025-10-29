Выживание Украины зимой повисло на волоске

России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».5 комментариев
«Эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих», заявляют на Украине. От жителей Киева требуют «иметь запас воды, продуктов питания длительного хранения и теплые вещи». В каком состоянии Украина входит в зимний сезон с точки зрения запасов угля и газа – и почему перед киевским режимом стоит тяжелый выбор между заботой о населении или промышленности?
28 октября на Украине официально стартовал отопительный сезон 2025/26 годов – отмашку дал сам так называемый президент Украины Зеленский. При этом еще с конца лета в СМИ начали появляться тревожные прогнозы насчет готовности Украины к зиме. «Уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих», – говорит, например, бывший министр энергетики страны Ольга Буславец.
Пугает киевлян и мэр украинской столицы Виталий Кличко: «Зима у нас будет непростой... Хотел бы обратиться к каждому киевлянину, что нужно просчитывать разные сценарии и быть готовыми. Что это означает – иметь запас воды, продуктов питания длительного хранения и теплые вещи». Из каких расчетов они исходят?
Для начала оговоримся: сравнивать текущее состояние украинской энергетики имеет хоть какой-то смысл только с предыдущим сезоном – 2024/25 годов. Поскольку сравнение с любым довоенным (а тем более с домайданным) периодом вызывает в памяти лишь одну ассоциацию – басню Крылова о стрекозе и муравье.
Год назад Украина вошла в отопительный сезон с 2,5-2,7 млн тонн угля. Согласно оценкам экспертов, этого должно было хватить для покрытия 80-85% потребностей – при условии, что зима будет относительно мягкой. Также эксперты отмечали, что в 2024 году Украина нарастила как собственную добычу энергетического угля, так и его импорт. В свою очередь газовики начали сезон с 15-16 млрд кубометров газа в хранилищах – что также оценивалось экспертами в духе «хватит для зимы на минималках».
Погода действительно сыграла решающую роль в предыдущем сезоне: для Украины зима оказалась одной из самых теплых за последние 30 лет. В итоге даже во время пиков потребления энергосистема не выходила за пределы 16,5 ГВт (для сравнения: в 2023/24 годах – 18 ГВт). В сочетании с другими факторами (повышение энергоэффективности, миграция населения, снизившая нагрузку на сети) это позволило завершить сезон в запланированные сроки.
В новый отопительный сезон Украина входит даже с большими запасами угля, чем в прошлом году (2,8-3 млн тонн на октябрь). При этом сохранился и даже усилился тренд на наращивание импорта: в январе–сентябре 2025 года на Украину завезли 3,25 млн тонн угля – в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.
А вот с запасами газа дела обстоят далеко не так радужно. По состоянию на 22 октября, когда сезон закачки в хранилища завершился, удалось накопить лишь 13,5 млрд кубометров, то есть на 1,5-2,5 млрд кубов меньше, чем год назад.
Однако в данном случае более важны не сами запасы, а удары по украинской газодобыче, которые наносились в октябре текущего года. Согласно заявлениям украинской стороны, они привели к падению газодобычи в моменте с 55-60 млн кубометров в сутки до 25-30 млн. «Нафтогаз Украины» уверяет: 70-80% утерянных мощностей можно будет восстановить в течение трех месяцев, полная ликвидация ущерба займет два-три года (разумеется, при условии отсутствия новых ударов).
Также для компенсации выбитых мощностей Украине необходимо в срочном порядке найти порядка 1,9 млрд долларов – для дополнительного импорта 4 млрд кубометров газа. Такую оценку приводит глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Глава правительства Украины Юлия Свириденко называет даже большую сумму – 2 млрд евро.
Вопрос не только и не столько в деньгах. Дело в технических возможностях европейского рынка изыскать для Украины эти незапланированные объемы.
В 2024 году страны ЕС уже в начале августа выполнили собственный целевой показатель заполнения газовых хранилищ (90%) – 95 млрд кубометров. А к 1 ноября – граничному сроку – вышли даже на 95%. В этом году ситуация хуже. По состоянию на 28 октября уровень заполненности оценивался в 86%, хотя к началу ноября там рассчитывают максимально приблизиться к плановому значению.
Конкретно Украина может импортировать газ из четырех стран: Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Все они уже успели заявить о готовности нарастить поставки Украине, хотя и с оговорками. Так, в Румынии уточнили, что собственные потребности остаются в приоритете, а в Словакии и Венгрии напомнили, что их возможности наращивания поставок Украине находятся в прямой зависимости от поставок российского газа. К слову, именно Венгрия и Словакия имеют наибольшие физические мощности (20-25 млн кубометров в сутки) для поставки Украине. Этого Украине должно хватить для получения озвученных дополнительных 4 млрд кубометров.
Другое дело – нештатные ситуации. Например, пиковые запросы с украинской стороны (более 55-60 млн кубометров в сутки). Либо же что-то случится с «Турецким потоком», по которому получают российский газ Венгрия и Словакия. Не исключено, что политические элиты этих стран могут отказаться от поставок или снизить их до минимума в случае повторения теракта, аналогичного подрыву «Северных потоков».
Еще один риск – вторая половина отопительного сезона и истощение европейских запасов. Сегодня в ЕС наперебой демонстрируют stand with Ukraine – но это пока не пришла зима.
И наконец, честность Украины. Действительно ли дополнительно необходимы именно 4 млрд кубометров, а не больше? И как быть с тем, что запасы газа к началу отопительного сезона на 1,5-2,5 млрд кубов ниже, чем в прошлом году? А если зима окажется суровее, чем год назад? Иными словами, озвученные 4 млрд кубометров на деле могут превратиться в 6-7 млрд.
Ну и, конечно, не стоит забывать, что прошлая зима была для Украины мягкой не только из-за погоды – но и из-за воздержания ВС РФ от ударов по украинской энергетике. И если с погодой может подфартить второй раз (она – дама ветреная), то удары по газодобыче и иным энергообъектам однозначно дают понять: в этот раз поблажек не будет.
Кроме закупки дополнительных объемов газа, власти Украины озвучили еще несколько рецептов борьбы с дефицитом. Во-первых, как и год назад, они агитируют население выезжать (с Украины вообще либо из городов в сельскую местность – где есть возможность топить дровами или углем), снизив тем самым нагрузку на энергосистему.
Во-вторых, сам сезон решено максимально сократить. Тот факт, что Зеленский дал отмашку его началу, еще не означает, что батареи в домах украинцев тут же стали теплыми. Это отмашка для социальной сферы (детсады, школы, больницы).
А в жилом фонде отопление включат недели через две-три – мэрам городов настойчиво рекомендовали отсрочить массовую подачу тепла как можно дольше.
Третий заявленный метод экономии – отключать от потребления газа промышленность либо вводить жесткие нормы отбора. В этом случае основными пострадавшими окажутся химики (удобрения) и металлурги. В сумме на них приходится порядка 5 млрд кубометров из 7,8-8 млрд потребляемых промышленностью. Тем более что именно зимой у производителей удобрений пиковые объемы производства. Сложно сказать, сколько получится сэкономить на химиках и металлургах, зато очевидно, что эта экономия обернется проблемами для аграриев (дефицит и/или высокие цены), а также падением налоговых отчислений от экспорта.
Что же касается восстановления поврежденных объектов энергетики, а также строительства новых, то их пробуют максимально децентрализовать. Так, сегодня в Киеве ведется строительство сразу семи микро-ТЭЦ (суммарно – 60 МВт), которые обещают ввести в строй до конца года.
Если в начале статьи мы вспоминали басню о стрекозе и муравье, то теперь уместно вспомнить другую – о тришкином кафтане. Вряд ли отопительный сезон пройдет для Украины без потерь. Вопрос лишь в том, с какой стороны придется кроить кафтан: морозить население еле теплыми батареями или оставить без газа промышленность. Избежать того и другого поможет разве что чудо – в виде второй подряд теплой зимы.