Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны России опубликовало очередную сводку о ходе специальной военной операции на Украине, передает MAX-канал МО. В ночь на 14 марта российские вооружённые силы нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объектам энергетики и военным аэродромам, используя высокоточное оружие большой дальности. В ведомстве подчеркнули: «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены».

На северном направлении группировка войск «Север» заняла более выгодные позиции, нанесла поражение механизированной и тероборонной бригадам ВСУ в Сумской области. В ходе боёв украинская сторона потеряла свыше 225 военнослужащих, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пусковую установку MLRS производства США, а также несколько складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, атаковав подразделения ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортера М113, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и четыре артиллерийских орудия, включая самоходную установку «Krab» польского производства.

На южном направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи, уничтожив до 140 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и три артиллерийских орудия, а также пять складов боеприпасов и материальных средств. Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение украинским формированиям в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, где потери противника превысили 290 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и три артиллерийских орудия.

На восточном направлении подразделения продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожив более 225 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Группировка «Днепр» нанесла поражение украинским формированиям в Запорожской области, потери противника составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов и материальных средств.

По данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 895 беспилотников, 651 зенитный комплекс, 28 250 танков и других бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 839 орудий полевой артиллерии и минометов и 56 730 единиц специальной военной автомобильной техники. Средства ПВО сбили десять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотников самолетного типа.

