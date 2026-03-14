  Силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов
    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    15 марта 2026, 00:49 • Новости дня

    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Max, что сбит «один вражеский БПЛА, летевший на Москву». Указывается, что к месту падения обломков прибыли представители экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов.

    14 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun

    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники RQ-35 Heidrun датского производства и FlyEye из Польши были сбиты тараном расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» Минобороны.

    Расчёты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» сбили тараном украинские беспилотники, среди которых был RQ-35 Heidrun производства Дании, передает ТАСС. Об этом проинформировали в Минобороны России.

    В министерстве отметили, что воздушными таранами боевых групп по ПВО центра «Рубикон» были также уничтожены многофункциональный беспилотник «Сыч», разведывательные аппараты «Мары», «Лелека» и «Щедрик», а также дроны FlyEye польского производства. Кроме того, сбиты дроны-камикадзе Vector производства Германии и Hornet производства США.

    В заявлении уточняется, что среди уничтоженных также были разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70. Все перечисленные беспилотники были сбиты в зоне проведения специальной военной операции на Украине расчетами FPV-дронов центра «Рубикон».

    Ранее операторы центра «Рубикон» ранее уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба Яга» с помощью воздушных таранов.

    14 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    Иран назвал Украину законной военной целью

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля сделала территорию Украины законной целью для Тегерана.

    Территория Украины стала для Ирана законной целью из-за поддержки Израиля в операции против Тегерана, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях, пишет РБК.

    Азизи заявил: «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».

    Таким образом, официальный Тегеран напрямую увязал возможные меры против Украины с её военной помощью Израилю. По мнению парламентария, действия Киева дают Ирану международные основания для подобных шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.

    Позже на Украине в связи с этим решением началась резкая критика в адрес Зеленского. А 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    14 марта 2026, 09:56 • Новости дня
    ФСБ арестовала иностранца в Тамбовской области за призывы к терактам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранец, с помощью мессенджера Telegram призывавший к террору в отношении представителей органов государственной власти, арестован в Тамбовской области, сообщила ФСБ России.

    Как сообщили в ведомстве, иностранного гражданина, подозреваемого в публичных призывах к террористической деятельности с использованием мессенджера Telegram, задержали в Тамбовской области, передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, мужчина находился на территории региона и через Telegram призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов государственной власти и управления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.

    Ленинский районный суд Тамбова избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины продолжают искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий в социальных сетях и мессенджерах, а всех согласившихся на сотрудничество с противником предупреждают о неотвратимости уголовной ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева. Спецслужбы Украины активизировали вербовку российских граждан. ФСБ задержала в ЛНР мужчину, который готовил взрывчатку для терактов.

    14 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и главы семи стран Евросоюза настаивают на рассмотрении запрета на въезд бойцов СВО в Шенгенскую зону.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность запрета въезда в ЕС для участников специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште они заявили, что нахождение бойцов СВО в Шенгенской зоне якобы «представляет серьезные риски для внутренней безопасности».

    Авторы обращения подчеркнули, что эта тема требует политического внимания «на самом высоком уровне» и согласованных действий всех стран Евросоюза. Они предложили обсудить вопрос о возможном запрете уже на ближайшем саммите ЕС, который состоится 19 марта.

    Письмо подписали руководители Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также канцлер Германии. Ранее аналогичную инициативу выдвинула глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил исторические случаи въезда российских военных в Шенгенскую зону без виз.

    До этого Эстония установила запрет на въезд в Шенгенскую зону для более 1300 россиян, причастных к боевым действиям на Украине. Между тем, еще в ноябре 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Евросоюз может ввести новые визовые ограничения для граждан России.


    14 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Число сбитых над Москвой БПЛА превысило 30

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате работы сил ПВО были нейтрализованы шесть беспилотников, направлявшихся в сторону столицы, общее число сбитых БПЛА при подлете к Москве составило 31 дрон.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили атаку шести беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву, сообщил в Max Собянин.

    Всего за сутки было сбито 31 БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий и обследованием территории.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 25 беспилотников, летевших к столице.

    14 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины

    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший премьер-министр России охарактеризовал события на Украине после распада СССР как трагедию, отметив, что это мнение разделяют все, включая президента.

    Вся постсоветская история Украины является трагедией, заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, подобное мнение разделяют многие, включая руководство России.

    «Я вам честно скажу, после распада Советского Союза, то, что случилось сейчас с Украиной, – я считаю, это трагедия», – подчеркнул Степашин. Он отметил, что эти взгляды разделяет и президент России Владимир Путин.

    По мнению экс-премьера, понимание трагичности ситуации на Украине лежит в основе решения о проведении специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году. Ранее Степашин напоминал, что Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь.

    Экс-премьер также отмечал, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу объединение может столкнуться с серьезными внутренними проблемами, включая недовольство европейских стран притоком украинских беженцев.


    14 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    Отражена атака 14 БПЛА, летевших на Москву

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Отражена атака шести БПЛА, летевших на Москву, общее число сбитых дронов достигло 14, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Атака шести беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, была успешно отражена, сообщил в Max Собянин. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места падения обломков для ликвидации возможных последствий и проведения необходимых работ.

    Таким образом общее число сбитых дронов к этому часу составило 14 БПЛА.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете к городу.

    14 марта 2026, 13:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ночью нанесли удары по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины, уничтожив технику, склады и живую силу противника в нескольких областях, сообщили в Минобороны России.

    Министерство обороны России опубликовало очередную сводку о ходе специальной военной операции на Украине, передает MAX-канал МО. В ночь на 14 марта российские вооружённые силы нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объектам энергетики и военным аэродромам, используя высокоточное оружие большой дальности. В ведомстве подчеркнули: «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены».

    На северном направлении группировка войск «Север» заняла более выгодные позиции, нанесла поражение механизированной и тероборонной бригадам ВСУ в Сумской области. В ходе боёв украинская сторона потеряла свыше 225 военнослужащих, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пусковую установку MLRS производства США, а также несколько складов боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, атаковав подразделения ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортера М113, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и четыре артиллерийских орудия, включая самоходную установку «Krab» польского производства.

    На южном направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи, уничтожив до 140 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и три артиллерийских орудия, а также пять складов боеприпасов и материальных средств. Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение украинским формированиям в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, где потери противника превысили 290 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и три артиллерийских орудия.

    На восточном направлении подразделения продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожив более 225 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Группировка «Днепр» нанесла поражение украинским формированиям в Запорожской области, потери противника составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов и материальных средств.

    По данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 895 беспилотников, 651 зенитный комплекс, 28 250 танков и других бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 839 орудий полевой артиллерии и минометов и 56 730 единиц специальной военной автомобильной техники. Средства ПВО сбили десять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотников самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об освобождении Карповки в Донецкой Народной Республике. Российские войска освободили Павловку и Новопавловку в ДНР. Военные России также освободили Риздвянку в Запорожской области.

    14 марта 2026, 22:01 • Новости дня
    Ющенко обвинил Орбана в предательстве и призвал остановиться

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший украинский президент Виктор Ющенко публично обратился к премьеру Венгрии Виктору Орбану, обвинив его в предательстве и призвав вспомнить прошлое.

    Бывший президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщают «Вести».

    Письмо он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), приложив к нему фотографию, где они вместе с Орбаном в 1999 году.

    В обращении Ющенко упрекнул Орбана: «Вы предаете не только Украину – вы предаете память своего народа… Виктор, остановись и вспомни, кем ты был», – написал экс-президент. По его словам, позиция Орбана идет вразрез с исторической памятью венгров.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал жителей страны собраться на массовую акцию в Будапеште, чтобы продемонстрировать единство против давления со стороны Киева.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что Орбан планирует использовать многочисленную венгерскую диаспору на Украине для противодействия действиям Киева.

    Орбан призвал граждан страны к единству на фоне угроз, прозвучавших со стороны Владимира Зеленского.

    14 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» еженедельно сбивает от 200 до 500 украинских дронов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Денис Пушилин отметил высокую эффективность работы системы «Купол Донбасса», которая ликвидирует от 200 до 500 аппаратов противника, передает ТАСС.

    По словам Пушилина, столь высокие показатели стали возможны благодаря тесному взаимодействию различных силовых структур. Данная мера позволяет существенно минимизировать угрозы для гражданской и промышленной инфраструктуры.

    Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» в середине января предотвратила 286 атак украинских беспилотников за неделю.

    14 марта 2026, 08:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 87 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили 87 украинских БПЛА над регионами РФ, а также над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России.

    Российские силы ПВО за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников самолётного типа, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что «в течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». По данным Минобороны, больше всего дронов сбито над Краснодарским краем – 16 аппаратов, 8 – над Крымом, 7 – над Брянской областью, 6 – над Белгородской, 5 – над Ростовской, 3 – над Самарской, 2 – над Курской, и по одному дрону уничтожено над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

    Кроме того, 31 беспилотник был уничтожен над акваторией Азовского моря, еще 6 – над Черным морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией минувшей ночью сбили 151 украинский беспилотник. В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков беспилотника пострадали два человека.

    14 марта 2026, 01:34 • Новости дня
    Жителей Подмосковья предупредили о сбоях мобильного интернета

    Tекст: Денис Тельманов

    В Подмосковье ожидаются перебои с мобильной связью и интернетом из-за федеральных мер безопасности, при этом доступ к важным сервисам сохранят.

    Временные сложности с мобильной связью и доступом к интернету могут возникнуть на территории Московской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

    Коркин пояснил, что ограничения связаны с принятием мер на федеральном уровне для обеспечения безопасности в России. Он рекомендовал по возможности использовать Wi-Fi для выхода в интернет, а для звонков и сообщений – технологию VoWiFi.

    Депутат отметил, что в регионе заранее организовали доступ к социально значимым онлайн-ресурсам на случай угрозы атаки беспилотников и возможных ограничений мобильного интернета. К таким ресурсам отнесены мобильное приложение РПГУ, портал здравоохранения, сервис единой аутентификации, ЖКХ-Контур, а также цифровые сервисы системы 112, включая мобильные приложения и видеочаты.

    Коркин подчеркнул, что работа по обеспечению доступа к этим платформам уже проведена во всех районах Московской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблемы у предпринимателей, возникшие из-за перебоев связи в центре Москвы, должны стать предметом работы для ведомств.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что временные перебои с мобильной связью в Москве связаны с необходимостью защиты граждан от технологичных угроз со стороны Киева.

    В начале марта москвичи стали массово скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты, связав рост спроса на эти товары с ограничениями в работе мобильной связи и интернета.

    14 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    На подлете к Москве сбито четыре дрона ВСУ

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Четыре беспилотника были уничтожены при подлете к Москве, обломки упали, специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий, сообщают власти столицы.

    Система противовоздушной обороны Минобороны уничтожила четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

    Он отметил, что ранее поступала информация об уничтожении двух БПЛА, однако после уточнения число увеличено до четырех.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, чтобы оценить возможные повреждения и обеспечить безопасность жителей. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    Ранее шесть дронов, летевших на Москву, были сбиты в Международный женский день 8 марта.

    До этого, 27 февраля власти Москвы сообщили об уничтожении 19 БПЛА на подлете к городу. А 4 января был зафиксирован максимум атак ВСУ за сутки в этом году – тогда сбили 42 дрона.


    14 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    В Киеве и Киевской области начались перебои с электричеством

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перебои с электроснабжением начались в Киеве и Киевской области, сообщил украинский телеканал «Новости.Live».

    В Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Новости.Live». В Telegram-канале телеканала говорится: «В Киеве и области начались перебои со светом».

    Ранее украинские СМИ информировали о серии взрывов в Киеве в ночь на субботу во время воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с водоснабжением и электроснабжением. Мэр Виталий Кличко призывал жителей города покинуть Киев. Трубы отопления в многоэтажных домах начали лопаться из-за аварий на коммунальных сетях.

    14 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве москвички был под влиянием мошенников с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве женщины в Москве оказался футболистом и действовал под влиянием мошенников с Украины, сообщили в правоохранительных органах.

    Задержанный по подозрению в убийстве москвички оказался двадцатилетним Даниилом Секачем, который с детства занимался футболом и играл в составе молодежной сборной, передает ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, Секач прилетел в Москву из Ставропольского края, следуя указаниям мошенников с Украины. Он проник в квартиру женщины, где совершил убийство под четким руководством преступников.

    В момент преступления в квартире находилась дочь погибшей. По словам собеседника агентства, именно девочка открыла дверь подозреваемому, после чего он вскрыл сейф, а, встретив хозяйку, убил ее, забрал деньги и скрылся.

    Известно, что убитая женщина занималась бизнесом. Правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый убил женщину в одной из квартир на Строгинском бульваре в Москве ради денег, находившихся в сейфе.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Москве и при нем обнаружили похищенные деньги.

