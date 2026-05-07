Частицу Вечного огня доставили в Абхазию

Символ памяти и благодарности доставили в республику представители Народного фронта: депутат Госдумы Валерий Горюханов, певица Мара Кана и заслуженный врач ДНР Борис Сычеников, сообщается в Telegram-канале Русского дома в Абхазии.

В торжественной церемонии участвовали почетные караулы 7-й российской военной базы и Минобороны Абхазии. Перед собравшимися выступили вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, глава Абхазской православной церкви Виссарион (Аплиаа), посол России Михаил Шургалин и другие официальные лица, а также представители Народного фронта.

Лампаду передали не только музею, но и главам районов Абхазии, чтобы символ памяти зажегся по всей стране. Завершилась церемония исполнением патриотических песен.

В 2026 году акция «Огонь памяти» проходит в юбилейный десятый раз и уже в пятый – за пределами России. Частицы огня отправлены в 14 стран, 71 регион России и в зону спецоперации на Украине.

Организаторами мероприятия выступили Народный фронт при поддержке Россотрудничества, Государственного музея Боевой Славы им. Ардзинба, посольства России и министерств обороны России и Абхазии.