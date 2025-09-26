ФСБ предотвратила теракт против офицера Росгвардии в Луганске

Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв автомобиля офицера Росгвардии в Луганске

Tекст: Мария Иванова

Федеральная служба безопасности России совместно с МВД предотвратила в Луганске покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, передает ТАСС.

В официальном сообщении Центра общественных связей ФСБ говорится: «Федеральной службой безопасности совместно с МВД предотвращено готовившееся украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии».

По словам представителя МВД Ирины Волк, на территории Луганска был задержан житель региона, гражданин России 1975 года рождения. Установлено, что он был завербован украинскими спецслужбами и действовал по их заданию. Следствие выяснило, что подозреваемый получил координаты от украинского куратора и изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства с дистанционным управлением.

По данным ФСБ, задержанный должен был установить взрывное устройство под служебным автомобилем офицера Росгвардии. В настоящее время в отношении задержанного проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства планировавшегося преступления.

Напомним, на этой неделе сотрудники ФСБ сорвали покушение на должностное лицо в Новосибирске.

Ранее ФСБ также предотвратила в Ижевске убийство сотрудника оборонного предприятия, которое было организовано по заказу Киева.