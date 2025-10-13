ФСБ: «Исламское государство» и Украина планировали убить офицера Минобороны России

Tекст: Алексей Дегтярев

Преступление готовилось по заданию украинских спецслужб совместно с лидерами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*», указали в ведомстве, передает ТАСС.

Теракт планировалось осуществить общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства. По оценкам специалистов, зона сплошного поражения могла составить до 70 метров. Преступление собирались совершить в одном из густонаселенных районов Москвы.

В результате операции были задержаны трое граждан России, которых подозревают в сокрытии следов готовившегося преступления, а также уроженец страны Центральной Азии, которого считают непосредственным исполнителем теракта.

В сентябре ФСБ предотвратила покушение на сотрудника службы судебных приставов в Новосибирске, был задержал местный житель, он пытался поджечь дом.

Также в прошлом месяце ФСБ задержала в ЛНР жителя региона, который по заданию украинских спецслужб собирался установить дистанционно управляемую бомбу под служебным автомобилем офицера Росгвардии.

В октябре ФСБ задержала в Красноярском и Ставропольском краях боевиков, которые планировали взрывы на еврейских религиозных объектах с целью убийства людей.