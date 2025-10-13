Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
ФСБ: «Исламское государство» и Украина планировали убить офицера Минобороны России
В российской столице сотрудники ФСБ задержали четверых подозреваемых при попытке совершения теракта, боевики по заданию украинских спецслужб собирались убить высокопоставленного офицера Минобороны.
Преступление готовилось по заданию украинских спецслужб совместно с лидерами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*», указали в ведомстве, передает ТАСС.
Теракт планировалось осуществить общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства. По оценкам специалистов, зона сплошного поражения могла составить до 70 метров. Преступление собирались совершить в одном из густонаселенных районов Москвы.
В результате операции были задержаны трое граждан России, которых подозревают в сокрытии следов готовившегося преступления, а также уроженец страны Центральной Азии, которого считают непосредственным исполнителем теракта.
В сентябре ФСБ предотвратила покушение на сотрудника службы судебных приставов в Новосибирске, был задержал местный житель, он пытался поджечь дом.
Также в прошлом месяце ФСБ задержала в ЛНР жителя региона, который по заданию украинских спецслужб собирался установить дистанционно управляемую бомбу под служебным автомобилем офицера Росгвардии.
В октябре ФСБ задержала в Красноярском и Ставропольском краях боевиков, которые планировали взрывы на еврейских религиозных объектах с целью убийства людей.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ