Стало известно название картины на стене у Путина
Картиной на стене у Путина оказалось «Хлебное поле» художника Путнина
Картина на стене у президента России Владимира Путина, которая попала на видео, опубликованное Кремлем, называется «Хлебное поле», художник – Олег Путнин, сообщают информационные агентства.
На видео президент России в домашней обстановке поблагодарил хозяина пекарни «Машенька» Дениса Максимова за подаренную корзину с выпечкой. В кадре за спиной президента видно полотно с полем и проселочной дорогой, передает РИА «Новости».
На стене висит картина «Хлебное поле», автором работы является российский художник Олег Путнин. Путнин входит в число академиков Российской академии художеств, также состоит в Союзе художников России. В его активе более 40 персональных выставок в России и других странах Европы. Его произведения входят в собрания Государственного Русского музея и Музея славы ФСО России.
В сюжете картины показан момент, когда солнце на мгновение осветило зрелое поле после дождей, а на дальнем плане осталась тень от облаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька». Путин в ответ подарил владельцу пекарни серебряный складень с иконами, а также корзину с российскими продуктами и напитками.