Президент Киргизии прибыл в Петербург
Жапаров прибыл в Петербург для участия в саммите ЕАЭС и встрече глав СНГ
Президент Киргизии Садыр Жапаров прилетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ, сообщила его пресс-служба.
У Жапарова в Петербурге, куда он прибыл с рабочим визитом, запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Борт президента Киргизии приземлился в международном аэропорту Пулково. Жапарова встретил губернатор Петербурга Александр Беглов, а также другие официальные лица
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщала, что Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге 21–22 декабря. В Петербурге 22 декабря запланирована неформальная встреча лидеров государств СНГ.