    С чем экономика России справилась в этом году
    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна
    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»
    Минюст США предложил Захаровой «встать в очередь» за «файлами Эпштейна»
    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    25 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    20 комментариев
    20 декабря 2025, 10:10 • Новости дня

    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами

    Дипломатия Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своих соцсетях, что направляется в Майами, пишет «Российская газета» .

    В своем посте с видео он отметил: «В то время, как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирной план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки – свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи».

    Издание Politico отмечает, что в Майами может пройти встреча с участием Дмитриева, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем главы Белого дома. Официального подтверждения о деталях встречи пока не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что Москва готовит контакты с Вашингтоном.

    Кроме того, постпред США при НАТО Уитакер объявил об «окончательных переговорах» по Украине, которые также запланированы в Майами.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Майами с главой Украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.


    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    Комментарии (40)
    18 декабря 2025, 15:51 • Новости дня
    Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красная икра, производимая на хабаровском «Восточном рыбокомбинате», не содержит консервантов, подчеркнул управляющий комбинатом Дмитрий Вологжин.

    По его словам, этот натуральный продукт мог впечатлить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который попробовал икру во время обеда в одном из московских ресторанов, передает РИА «Новости».

    Вологжин рассказал, что процесс производства икры занимает всего несколько часов. «У нас икорное производство – с момента, как рыба была в воде, до момента, когда икра стала соленой, проходит иногда всего три часа. То есть икра производится день в день. Сегодня рыба, сегодня из нее изъяли икру и приготовили продукт. Вот поэтому продукт без консервантов, он абсолютно натуральный. Вода, соль, икра. То есть икра подвергается шоковой заморозке, она хранится в замороженном виде при температуре минус 20», – сообщил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края.

    Комментарии (28)
    19 декабря 2025, 22:22 • Видео
    Кто помешал Урсуле ограбить Россию

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами

    Шерпа Лукаш: США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20

    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами, заявила российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

    «Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», – сказала она в интервью РИА «Новости».

    На этой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран-участниц G20. Это событие стало стартом американского председательства в организации.

    Ранее Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли.

    Комментарии (9)
    18 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

    Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вручил Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Продукт был произведен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, передает ТАСС.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, Уиткофф сначала попробовал местную икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед началом переговоров с президентом России.

    Угощение произвело на спецпредставителя такое большое впечатление, что ему преподнесли целый ящик, который он затем доставил в США для президента Трампа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря.

    Кушнер и Уиткофф ранее пообедали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где им подали посикунчики и блюда русской кухни.

    Комментарии (14)
    19 декабря 2025, 21:18 • Новости дня
    Рубио объявил даты переговоров США с Украиной
    Рубио объявил даты переговоров США с Украиной
    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы во время переговоров в Майами, которые пройдут в ближайшие два дня, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Переговоры между США и Украиной запланированы на пятницу и субботу в Майами, сообщает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

    Рубио отметил: «Они начинаются сегодня, и завтра я, возможно, буду там присутствовать часть времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.

    Комментарии (3)
    19 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Марко Рубио, обсуждая на брифинге с журналистом программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в шутку сравнил пресс-конференцию президента России и собственные ответы на вопросы.

    Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

    Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

    В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

    Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 05:33 • Новости дня
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России

    Рубио: США слышали опасения НАТО об угрозе со стороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США в курсе обеспокоенности НАТО относительно якобы существующей угрозы со стороны России.

    «Мы слышали эти опасения от наших союзников по НАТО. Вот почему мы в НАТО... Вот почему пятая статья и Североатлантический альянс важны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Вашингтон рассматривает это как мощный «сдерживающих факторов против любых страхов или озабоченностей» союзников США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    Комментарии (3)
    17 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Песков заявил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России

    Песков: Уиткофф с каждым новым контактом все лучше понимает позицию России

    Песков заявил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России
    @ Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента США по урегулированию на Украине Стивен Уиткофф с каждым новым общением с Москвой начинает лучше понимать позицию России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Уиткофф с каждым новым контактом с Москвой все лучше понимает позицию России по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Уиткофф реализует политику своего президента, а не России. Таким образом, оценка позиции России не означает изменений в подходах американского спецпредставителя.

    Он также заявил, что в ближайшие дни визита Стивена Уиткоффа в Кремле не ожидают.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана по Украине из 20 пунктов после пятичасовых переговоров в Берлине с Владимиром Зеленским.

    Песков заявил, что Москва высоко ценит искренние усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    Bloomberg: США готовят новые санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США рассматривает ужесточение давления на российскую энергетику и может расширить рестрикции на нефтяной теневой флот уже в ближайшие дни, в случае, если мирная сделка по Украине не будет заключена.

    По данным Bloomberg, США готовят дополнительный пакет санкций против российской энергетики в случае провала переговоров по мирной сделке на Украине, передает ТАСС.

    Источники агентства сообщили, что рестрикции могут быть обнародованы уже в ближайшие дни.

    Планируемые меры затронут так называемый теневой флот, который, по данным США, используется для транспортировки российской нефти в обход существующих ограничений. В качестве объектов санкций рассматриваются и некоторые трейдеры, которых Вашингтон считает причастными к этим операциям.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Роскосмос утвердил развертывание РОС на российском сегменте МКС

    Роскосмос утвердил развертывание РОС на МКС с последующим отделением

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов сообщил, что научно-технический совет Роскосмоса утвердил запуск и отделение Российской орбитальной станции (РОС) после завершения проекта Международной космической станции (МКС).

    Российская орбитальная станция (РОС) будет создана на базе российского сегмента Международной космической станции (МКС), а затем отделится для самостоятельного полета после завершения текущего проекта станции. Об этом объявил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, передает ТАСС.

    Он отметил, что научно-технический совет Роскосмоса утвердил этот сценарий как основной вариант. Орлов добавил, что при выборе орбиты РОС с углом наклонения 51,6 градуса учитывались геополитические аспекты, а проект несколько месяцев анализировала специальная комиссия.

    Стоимость всей программы оценивается в 608,9 млрд рублей. Первый этап предполагает запуск научно-энергетического модуля в конце 2027 года, а к 2030 году на орбиту отправят универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. Это оборудование вместе с НЭМ составит ядро будущей орбитальной станции. На втором этапе до 2033 года запланировано расширение РОС путем стыковки еще двух целевых модулей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ведет работу по созданию собственной орбитальной станции параллельно с сохранением сотрудничества с США по МКС до 2028 года.

    Российская орбитальная станция создается для научных и технологических целей, а не для противостояния США, заявил Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

    Новая станция получит более мощные энергоисточники по сравнению с МКС. Кроме того, специалисты из Новосибирска уже разрабатывают систему виртуальной дополненной реальности для обучения будущих космонавтов работе на новой российской станции.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 15:44 • Новости дня
    Лавров обвинил ЕС в попытке подорвать усилия Трампа по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз рассчитывает сорвать инициативы президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу через давление на российскую собственность.

    Евросоюз пытается дестабилизировать усилия США по урегулированию ситуации на Украине, покушаясь на российские активы, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    «Мы осудили практику применения односторонних принудительных мер, которые подрывают нормы международного права», – отметил Лавров. По его словам, эта политика особенно заметна на фоне украинского кризиса, где Европа, по мнению министра, «пытается подорвать конструктивные устремления администрации Дональда Трампа».

    Лавров подчеркнул, что ЕС, действуя вопреки сложившимся международным экономическим и финансовым принципам, пытается распоряжаться российской собственностью, которая ранее Западом признавалась неприкосновенной. Министр убежден, что подобные меры подрывают основы доверия в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила, что российские активы в Европе останутся замороженными, пока Россия не прекратит боевые действия и не компенсирует ущерб Украине.

    В Евросоюзе продолжаются споры относительно конфискации российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 18:30 • Новости дня
    МИД сообщил о мерах по освобождению похищенных россиян в Мьянме

    МИД сообщил о работе по вызволению россиян из колл-центров в Мьянме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты совместно с местными правоохранителями проверяют сведения о новых случаях удержания россиян в нелегальных кол-центрах Мьянмы, заявили в МИДе.

    Россия прикладывает все усилия для освобождения граждан, удерживаемых в кол-центрах на территории Мьянмы. Как сообщила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова, к решению этого вопроса привлечены российские дипломаты, которые плотно взаимодействуют с правоохранительными органами и специальными структурами Мьянмы.

    Захарова подчеркнула, что у МИД появилась информация относительно того, что еще несколько граждан России насильно удерживаются в одном из преступных колл-центров. Получением и верификацией информации вместе с правоохранительными органами и соответствующими структурами Мьянмы сейчас занимаются российские дипломаты.

    Отмечается, что российская сторона продолжает тщательную проверку информации и предпринимает все предусмотренные меры для защиты своих граждан в сложившейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Мьянме похитили троих россиян для работы в мошеннических колл-центрах.

    До этого посол России в Мьянме Искандер Азизов сообщал, что в аналогичных колл-центрах  в Мьянме могут находиться до 25 россиян.

    1 октября одна гражданка России уже была освобождена из рабства в незаконном колл-центре в Мьянме при содействии российских дипломатов и МИД.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Лавров назвал хамством критику ЕС контактов Индии и Китая с Россией

    Лавров осудил европейских лидеров за возмущение контактами Китая и Индии с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкой критикой в адрес ряда европейских руководителей, которые публично осуждают диалог Китая и Индии с Россией.

    Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты заявил, что страны, которые руководствуются своими национальными интересами и следуют нормам Устава ООН во внешней политике, «пользуются уважением», в отличие от тех, кто соблюдает указания Запада по изоляции России, передает ТАСС.

    «Те нынешние лидеры, так называемые, в Евросоюзе, которые публично заявляют, почему Китай общается с Россией или почему Индия общается с Россией – это хамство, это невоспитанные люди», – отметил Лавров.

    Он добавил, что западные попытки ограничить международные связи России проходят вопреки уважению к суверенитету и самостоятельности принимаемых решений другими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров выразил признательность египетским коллегам за объективную позицию по ситуации на Украине.

    Напомним, накануне министр прибыл в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта конференция станет первым мероприятием такого уровня.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков сообщил об ожидании информации от США по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва намерена получить официальные сведения о результатах переговоров США с европейскими и украинскими представителями относительно урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Кремль ожидает от американской стороны информации об итогах консультаций с украинской и европейской сторонами по вопросу урегулирования, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами».

    Ранее Песков заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф с каждым новым общением с Москвой начинает лучше понимать позицию России.

    Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    Как сообщал Песков, Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако прогнозировать сроки завершения конфликта пока невозможно.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 14:37 • Новости дня
    Путин приветствовал прогресс в диалоге с администрацией США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в общении с администрацией президента США Дональда Трампа и подчеркнул важность дипломатии в решении конфликтов.

    Россия приветствует прогресс в диалоге с администрацией Дональда Трампа, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

    Глава государства отметил положительные изменения в коммуникации между двумя странами после избрания Трампа президентом США.

    Путин подчеркнул: «Мы приветствуем прогресс, который сегодня наметился в диалоге с новой американской администрацией». При этом российский лидер акцентировал внимание на том, что Москва всегда стремилась решать сложнейшие вопросы дипломатическим путем.

    По словам президента, Россия даже в самых трудных ситуациях до последнего пыталась найти дипломатические развязки. Владимир Путин считает, что ответственность за неиспользованные дипломатические шансы несут те, кто «уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва намерена получить официальные сведения о результатах переговоров США с европейскими и украинскими представителями относительно урегулирования ситуации на Украине.

    Путин выражает готовность к поиску серьезного мира на Украине, но не поддерживает попытки создать искусственные временные передышки.

    Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    Комментарии (0)
    Взрывы в Одесской области вынудили Украину искать новые транзитные маршруты
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    Сын посла Украины задержан по делу об убийстве сына вице-мэра Харькова
    Бойцы двух бригад ВСУ сбежали с позиций после российских ударов
    Индия назвала число своих граждан, участвующих в СВО
    Судебные эксперты оценили стоимость квартиры Долиной в 138 млн рублей
    Пермский каннибал умер в поликлинике

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

