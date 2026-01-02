Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».31 комментарий
В отеле в Калифорнии найдена мертвой 34-летняя дочь актера Томми Ли Джонса
В Калифорнии нашли мертвой 34-летнюю дочь актера Томми Ли Джонса Викторию, сообщили источники в правоохранительных органах.
Виктория Джонс была обнаружена без признаков жизни в одном из отелей Калифорнии ранним утром в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.
На место прибыли медики, которые констатировали ее смерть. Позже к отелю приехали сотрудники полиции и судмедэксперт. Причина смерти пока не установлена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лос-Анджелесе полиция обнаружила режиссера Роба Райнера и его супругу мертвыми с ножевыми ранениями. Сын супругов Ник получил формальное обвинение в убийстве своих родителей.