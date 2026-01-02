В отеле в Калифорнии найдена мертвой 34-летняя дочь актера Томми Ли Джонса

Tекст: Антон Антонов

Виктория Джонс была обнаружена без признаков жизни в одном из отелей Калифорнии ранним утром в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

На место прибыли медики, которые констатировали ее смерть. Позже к отелю приехали сотрудники полиции и судмедэксперт. Причина смерти пока не установлена.

