Tекст: Дмитрий Зубарев

Литкин рассказал о событиях, приведших к гибели его сослуживца от удара дрона украинских операторов, передает РИА «Новости». Соответствующее видео было опубликовано Министерством обороны России. По словам Литкина, инцидент произошёл после того, как он и его товарищи сдались в плен российским военным группы «Центр» в районе Красноармейска.

Литкин уточнил в своем рассказе, что украинское командование часто обманывает и наказывает рядовых бойцов, а условия для военнослужащих крайне тяжёлые. В момент сдачи в плен российские военнослужащие велели им поднять руки и выйти без оружия. Именно в этот момент, уже когда их связали, украинский беспилотник атаковал его напарника, который погиб.

Кроме того, Литкин отметил, что не считает возможным возвращение на Украину. По его словам, власти в Киеве отправляют своих граждан на «верную смерть», а он не желает погибать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ заявил о распространенном пьянстве и вымогательстве денег среди командиров украинской армии. Другой пленный офицер ВСУ подтвердил наличие пьянства в войсках на Украине. Командиры бригад украинских заключенных также занимались пытками в отношении подчиненных.