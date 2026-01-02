Главы МИД G20 собрались встретиться в США в конце 2026 года

Названа вероятная причина взрыва с десятками погибших на курорте в Швейцарии

Rhone: Пиротехника могла быть причиной трагедии на курорте в Швейцарии

Tекст: Мария Иванова

Причиной трагедии на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале могло стать неосторожное обращение с пиротехникой, передает Rhone FM

Как сообщили несколько источников радиостанции, инцидент стал результатом серии взрывов, которые могли быть связаны именно с пиротехническими изделиями.

В результате случившегося в баре на территории курорта погибли порядка 40 человек, еще не менее 100 получили травмы, сообщала также газета Le Nouvelliste.

Власти Швейцарии исключили версию теракта в качестве причины случившегося, о чем заявила генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу, сообщает ТАСС. По ее словам, основная версия – это поджог, однако к расследованию также привлекли экспертов по работе с пиротехнической продукцией. Террористическую угрозу официально не рассматривают.

Между тем полиция кантона Вале подтвердила гибель «нескольких десятков» человек на курорте, а также заявила о примерно 100 раненых. Начата работа по опознанию жертв трагедии, подчеркивает глава полиции Фредерик Гислер. На месте продолжают работать спасатели и эксперты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на швейцарском курорте Кран-Монтана погибли порядка 40 человек.

Ранее сообщалось. что взрыв на курорте Кран-Монтана унес жизни гостей и сотрудников комплекса.