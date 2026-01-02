Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины

Tекст: Антон Антонов

«Теперь больше контроля, больше ограничений», – приводит слова посла РИА «Новости».

Боцан-Харченко сообщил, что военно-промышленный комплекс Сербии продолжает работу и модернизируется, а экспорт вооружений является для страны важным источником дохода.

Дипломат отметил, что «важен избирательный подход» к выбору партнеров и получателей оружия. Он выразил надежду, что сложные обсуждения «позволят и уже позволили преодолеть» ситуацию вокруг поставок ВСУ, а также устранить прежние опасения и снять озабоченность Москвы по поводу возможных поставок на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что контролировать выдачу лицензий на продажу боеприпасов в стране удается строго, а поставки проходят в крайне ограниченных объемах. Ранее Вучич подчеркивал, что несмотря на усилия, отдельные партии боеприпасов сербского производства иногда оказываются на Украине.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия рассчитывает на выполнение Сербией обещаний по контролю экспорта вооружений и недопущению их поставок на Украину.

