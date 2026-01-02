ПВО ночью сбила 64 украинских беспилотника над регионами России

Tекст: Антон Антонов

За период с 23.00 мск 1 января до 7.00 мск 2 января над Самарской областью сбиты 20 БПЛА, передает РИА «Новости».

В Воронежской и Саратовской областях уничтожено по восемь БПЛА, в Московском регионе – семь, включая пять, приближавшихся к столице.

В Рязанской и Ростовской областях поражено по шесть дронов, в Тульской – три. Два беспилотника сбили над Белгородской областью. По одному аппарату уничтожено над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 16.00 до 23.00 мск российские средства ПВО перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотник самолетного типа.

