Вертолеты Apache вооружили снарядами для борьбы с дронами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Армия США провела боевые стрельбы новыми снарядами XM1225 APEX на полигоне Юма в штате Аризона, пишет The War Zone.

В ходе тестов вертолеты Apache отрабатывали уничтожение различных типов дронов с помощью модернизированных боеприпасов. Главной особенностью снарядов стала способность детонировать рядом с целью, создавая плотное облако осколков.

Такой принцип действия критически важен для борьбы с небольшими маневренными объектами, в которые сложно попасть прямым выстрелом из 30-миллиметровой пушки.

Новые боеприпасы также эффективны против наземных целей, включая живую силу и легкобронированную технику. Они позволяют накрывать осколками большую площадь по сравнению со стандартными фугасными снарядами.

«Картридж XM1225 APEX разработан для противодействия современным угрозам, включая БПЛА, открытую живую силу и небольшие лодки, без необходимости модификации системы оружия Apache», – заявили американские военные.

Боеприпас, по их словам, прошел все проверки безопасности и готов к интеграции в существующие платформы.

Внедрение снарядов с дистанционным подрывом решает серьезную проблему безопасности при стрельбе по воздушным целям. Обычные снаряды при промахе могут пролететь несколько километров и нанести непредсказуемый ущерб на земле. Новая разработка значительно снижает этот риск благодаря механизму подрыва в воздухе.

Использование пушечного вооружения станет экономически выгодной альтернативой дорогим ракетам Hellfire, говорится в статье. Вертолеты Apache способны нести боекомплект в 1200 выстрелов, что обеспечивает экипажам возможность длительного ведения огня по множественным целям.

