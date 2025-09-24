Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.5 комментариев
Эрнст напомнил, что «Голубой огонек» не выходит на Первом канале 30 лет
Константин Эрнст подчеркнул, что новогоднее шоу «Голубой огонек» под этим названием не транслируется на Первом канале с 1987 года.
Заявление генерального директора Первого канала Константина Эрнста прозвучало в ответ на предложение депутата Виталия Милонова создать «Голубой огонек» для детей, передает ТАСС.
Эрнст прокомментировал: «Депутат Милонов хочет создать «Голубой огонек» для детей? Идея неплохая. Пускай он его сделает, а я посмотрю и оценю. Не могу сказать пока про поддержку со стороны канала, так как не понимаю, какой у него план».
Эрнст сообщил в беседе с «Абзацем», что передачу «Голубой огонек» не показывали на канале уже 30 лет, Эрнст отметил, что название шоу использовали в советское время, однако сейчас такого формата на Первом канале нет. Последний выпуск «Голубого огонька» под этим названием прошел в 1987 году.
Классический «Голубой огонек» выходил с 1962 по 1987 год на Центральном телевидении СССР и после сменил формат и название. В конце 1990-х проект возродили на канале ВГТРК. Согласно исследованию Superjob, в прошедшую новогоднюю ночь только 10% россиян собирались смотреть развлекательные шоу, а 47% решили отказаться от такого просмотра. Аудитория Первого канала в новогоднюю ночь составила 4,6 млн человек, уступив «России» с 6,8 млн зрителей.
Ранее Константин Эрнст сообщил, что его возвращение на телевидение связано с памятью о Владиславе Листьеве, убитом 30 лет назад.