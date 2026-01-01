Сальдо связал украинский обстрел Хорлов с неудачной атакой на резиденцию Путина

Tекст: Вера Басилая

Удар Вооружённых сил Украины по кафе и гостинице в поселке Хорлы Херсонской области стал попыткой главы киевского режима Владимира Зеленского компенсировать неудачную атаку на резиденцию президента России. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский после провальной попытки атаковать президентскую резиденцию решил направить удар по мирным объектам.

Сальдо подчеркнул: «Мы уже не раз видели, как режим Зеленского убивает мирных жителей после очередного провала на фронте или на международной арене». Он напомнил, что такие действия со стороны украинских властей отмечались и ранее.

Губернатор считает, что удары по гражданским объектам предпринимаются властями Украины, чтобы скрыть свои неудачи и продемонстрировать силу после провалов на фронте или международной арене. В Херсонской области продолжаются проверки и восстановительные работы после обстрела в Хорлах.

Ранее Сальдо заявил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 получили ранения. Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что атака на мирных жителей должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран. Мария Захарова обвинила в гибели людей спонсоров киевских властей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта, приведшего к гибели более 20 мирных жителей. После ночного удара дронами в больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, среди которых двое детей, а шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва пересмотрит свои переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.