Росавиация сняла ограничения на рейсы в четырех аэропортах

Tекст: Антон Антонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин), Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч) действовали в целях обеспечения безопасности полетов, сказано в сообщении Росавиации в Telegram.

За период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Самару, был перенаправлен на запасной аэродром.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация также отменила ограничения на полеты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Ограничения остаются в силе в аэропортах Ярославля и Оренбурга.