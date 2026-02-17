Умер автор хита Мадонны Like a Virgin Билли Стейнберг

Tекст: Мария Иванова

Американский автор песен Билли Стейнберг, известный созданием хитов для Мадонны и Тины Тернер, скончался в возрасте 75 лет, передает People.

По информации издания, смерть наступила в Лос-Анджелесе в понедельник. Адвокат композитора Лора Сориано сообщила, что причиной стала борьба с онкологическим заболеванием, сообщает РИА «Новости».

«Билли был американским сокровищем, такой прекрасной, чистой душой, которая смогла подарить нам самые поэтичные тексты, тронувшие миллионы людей по всему миру», – заявила адвокат изданию. Она добавила, что его вклад в музыку сложно переоценить.

Карьера Стейнберга началась в конце 1970-х с создания нью-вейв группы Billy Thermal, однако коллектив вскоре распался после записи неизданного альбома. Позже он начал сотрудничать с Томом Келли, и вместе они написали ряд культовых поп-хитов 1980-х и 1990-х годов, включая Like a Virgin для Мадонны и True Colors для Синди Лопер.

В числе артистов, для которых Стейнберг писал песни, были Деми Ловато, Селин Дион, Тина Тернер, Род Стюарт и Кэрри Андервуд. Его творчество оказало значительное влияние на развитие мировой поп-музыки.

Напомним, в минувшие выходные во Франции скончался композитор и кларнетист Мишель Порталь.