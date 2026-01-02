Замгубернатора Запорожской области Зинченко арестован в Москве

Tекст: Антон Антонов

Зинченко арестовали на срок один месяц 29 суток до 17 февраля 2026 года. Его задержали 19 декабря, а 20 декабря предъявили официальное обвинение в крупном мошенничестве, передает РИА «Новости».

Следствие мотивировало арест тем, что Зинченко может использовать связи для оказания давления на свидетелей и воспрепятствования расследованию уголовного дела. В документах отмечено, что подозреваемый может склонять участников процесса к даче других показаний.

Сам Зинченко и его адвокат настаивали на более мягкой мере пресечения: домашнем аресте, запрете определенных действий или залоге. Обвиняемый заявил о намерении сотрудничать со следствием и о наличии несовершеннолетних детей на иждивении.

