Московский суд арестовал экс-губернатора Рязанской области

Бывший губернатор Рязанской области Любимов арестован по делу о крупной взятке

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.



В пресс-службе суда сообщили: «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Любимова Николая Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на срок два месяца».



Дело против Любимова связано с его деятельностью на посту губернатора Рязанской области. Следствие полагает, что он получил взятку в особо крупном размере, что и стало основанием для ареста. Суд счел, что мера пресечения в виде ареста будет оптимальной для предотвращения возможного влияния Любимова на ход следствия и свидетелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов был арестован на два месяца по подозрению в посредничестве при передаче взятки на 73 млн рублей экс-начальнику управления дорог города Евгению Жвакину. Экс-заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко не признал свою вину по делу о получении взятки, несмотря на показания нескольких свидетелей и задержание с поличным. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева к 13 годам колонии за особо крупную растрату и мошенничество.