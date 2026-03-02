Нотариусу запретили посещать экс-замглавы Минобороны Иванова в СИЗО

Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану

Эксперт Кнутов: США и Израиль могли узнать координаты важных объектов от предателей в Тегеране

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«На мой взгляд, нынешняя операция против Ирана практически ничем не отличается от предыдущей, проведенной в июне прошлого года. Судя по сообщениям СМИ, около 200 самолетов нанесли удары по примерно 500 целям. Атаки были проведены, в том числе, с применением бомбардировщиков Б-2 Spirit, бетонобойных бомб GBU-57 и баллистических ракет Air LORA», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Air LORA имеет дальность более 300 км, поэтому ударная авиация оказалась недоступной для подавляющего большинства иранских систем ПВО. Кроме того, эти ракеты летят на высоте 30–40 км, а зенитно-ракетные комплексы действуют в пределах 30 км от земли», – детализировал аналитик.

«Кроме того, каждый ЗРК имеет воронкообразную слепую зону. В СССР размещали несколько комплексов рядом, чтобы купировать эту проблему. Иран, видимо, не имел возможности создать такой защитный контур на всех важных объектах. Поэтому именно в эти воронки и били атакующие силы», – продолжил собеседник.

«Судя по всему, американо-израильская коалиция сначала выводила из строя станции наведения, а затем бомбардировщики атаковали сами пусковые установки. Следом же авиация била непосредственно по искомым объектам – правительственным зданиям, штабам КСИР, предприятием ядерной промышленности», – указал он.

«Что касается выявления целей, то, думаю, ранее Пентагон ограничил поставку разведывательной информации Киеву не потому, что захотел наказать Украину, а потому, что переориентировал большинство своих спутников на Иран», – предположил спикер.

«Также США и Израиль могли узнать о расположении важных объектов от предателей в иранском руководстве – абсолютно уверен, что они там есть. Кроме того, множество израильских разведчиков работает на территории Ирана под видом и в составе местных племен. Их годами учили отличать по косвенным признакам какой-нибудь недействующий бункер в пустыне от реально значимого объекта», – резюмировал Кнутов.

Накануне США и Израиль начали совместную атаку на Иран. Сообщалось об ударах по центру Тегерана, правительственным зданиям, штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам спецслужб. Атака привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.

По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне атак» в городах Керманшах, Табриз, Илам, Ахваз и в провинции Лорестан.

Израиль утверждает, что при ударах погибли 40 иранских командиров. Кроме того, Тель-Авив заявил о разрушении большей части систем ПВО на западе и в центре Ирана, сообщает РИА «Новости».

Иранские силы же в ответ впервые использовали гиперзвуковые ракеты «Фаттах 2» для ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Тегеран в воскресенье ударит с такой силой, с которой Вашингтон и Тель-Авив еще не сталкивались, заявил иранский совбез. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему США в войне с Ираном пошли ва-банк.