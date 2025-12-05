  • Новость часаМоди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии
    Политолог: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    Долина объяснила молчание по ситуации с квартирой
    Путин высоко оценил итоги переговоров с Моди
    Стало известно о сопротивлении США плану Европы изъять активы России
    Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    Суд отменил указ Балицкого об отставке главы запорожского облизбиркома
    Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    11947 комментариев
    5 декабря 2025, 12:25 • Новости дня

    Первого замглавы Нижнего Новгорода Егорова поместили под домашний арест

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый заместитель главы Нижнего Новгорода Сергей Егоров помещен под домашний арест по делу о взятке, передает источник из зала Московского районного суда города.

    Первый заместитель главы Нижнего Новгорода Сергей Егоров помещен под домашний арест по делу о взятке, передает ТАСС. Такое решение вынес Московский районный суд города. Судья Оксана Муратова объявила: «Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц 28 суток».

    Во время заседания представитель следствия отметил, что Егоров признал свою вину полностью и не возражал против домашнего ареста. Адвокаты Егорова также не стали возражать против предложенной меры пресечения, учитывая позицию их подзащитного.

    Егоров был задержан 2 декабря. Как сообщили в следственном управлении СК по региону, его подозревают в получении взятки за содействие незаконной коммерческой деятельности. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки через посредника в значительном размере.

    Согласно информации городской администрации, с 27 сентября 2022 года Егоров исполнял обязанности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, а с 27 августа 2023 года был официально назначен на эту должность. Его предшественник, Илья Штокман, сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.

    Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали Евгения Егорова по подозрению в получении взятки.

    Позднее Следственный комитет подтвердил задержание первого вице-мэра Нижнего Новгорода по делу о взятке.

    2 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой Евросоюза по подготовке молодых дипломатов, пишут европейские СМИ.

    Директор Колледжа Европы Федерика Могерини, ранее возглавлявшая внешнеполитическое ведомство ЕС, задержана по делу о мошенничестве, передает РИА «Новости». По данным газеты Soir, Могерини была задержана вместе с несколькими другими фигурантами.

    Расследование связано с финансируемой Евросоюзом программой обучения дипломатов, в рамках которой выявили нарушения. Личности других задержанных не раскрываются, подробности обвинений также на данный момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии во вторник задержали трех подозреваемых и изъяли документы по делу о мошенничестве и коррупции в структурах ЕС.

    Напомним, Федерика Могерини входила в число кандидатов на пост генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга.

    Бывшая глава внешнеполитической службы ЕС Могерини также ранее заявила, что сейчас религия тесно связана с политикой.


    Комментарии (11)
    3 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Суд Москвы арестовал экс-депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке

    Басманный суд заключил экс-депутата Вороновского в СИЗО по делу о крупной взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский взят под стражу по подозрению в получении особо крупной взятки, мера пресечения избрана судом.

    Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Госдумы 58-летнего Анатолия Вороновского. В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что таким образом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 октября генеральный прокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности.

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела.

    11 ноября Вороновский был лишен депутатской неприкосновенности, а 2 декабря Госдума приняла постановление о сложении Вороновским полномочий депутата.

    Вороновский был избран в Госдуму в Краснодарском крае, был членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.


    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (4)
    3 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Сийярто поставил знак равенства между масштабами коррупции в ЕС и на Украине

    Сийярто: Коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как и на Украине

    Сийярто поставил знак равенства между масштабами коррупции в ЕС и на Украине
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью СМИ отметил, что Евросоюз не требует отчетов от Киева из-за схожих коррупционных схем внутри самого ЕС.

    Коррупция в органах Евросоюза сопоставима с происходящим на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА «Новости». По его словам, в Брюсселе процветает колоссальная коррупция, и именно этим объясняется отсутствие требований к Киеву по отчетности за сотни миллиардов евро, выделенных Евросоюзом.

    Сийярто отметил странность того, что на последней встрече министров иностранных дел стран ЕС никто не поднял вопрос о коррупционном скандале на Украине и не потребовал от украинской стороны отчет по использованию выделенных средств. В частности, он подчеркнул: «Думаю, теперь понятно, почему Брюссель не привлек Киев к ответственности, ведь в Брюсселе происходит то же самое, что и в Киеве».

    Министр напомнил венгерским журналистам, что с недавним задержанием бывших высокопоставленных чиновников в структурах ЕС стало очевидно, что Брюссель опутан коррупционной сетью не меньше, чем Киев, а деньги европейских налогоплательщиков могут попадать в руки военной мафии на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой Евросоюза по подготовке молодых дипломатов.

    Бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино стал вторым задержанным по делу о коррупции.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже раскритиковала Евросоюз за игнорирование собственных коррупционных скандалов.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    В Татарстане за взятку задержан начальник военного представительства Минобороны

    В Татарстане за взятку задержали начальника военного представительства Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане задержан начальник военного представительства Минобороны, который, как утверждается, получал деньги за согласование актов сдачи военной техники, сообщили в региональном УФСБ России.

    Начальника военного представительства Минобороны задержали сотрудники татарстанского УФСБ. Его подозревают в крупной взятке, сообщили в региональном подразделении ведомства. В пресс-службе уточнили, что задержанный подозревается в получении взятки в особо крупном размере при исполнении должностных обязанностей.

    Задержанный военный чиновник регулярно закрывал глаза на нарушения, а также получал взятки за одобрение документов при ремонте военных автомобилей.

    Речь идет о контрактах по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны, которые выполнялись на территории Крыма и в зоне СВО. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальника военного представительства Минобороны в Севастополе поместили под стражу по делу о взятке за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота.

    Бывший начальник 4924-го военного представительства Минобороны Иван Популовский получил приговор за взятки на сумму 11 млн рублей.

    А 31 октября экс-замглавы «Оборонлеса» Куприянов получил 15 лет колонии за взятку и содействие незаконной вырубке леса Минобороны.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 20:15 • Новости дня
    Чиновник в Подмосковье получил восемь лет за взятку при утилизации снега

    Бывший чиновник в Подмосковье осуждён на восемь лет за взятку при утилизации снега

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший начальник управления экологии Солнечногорска получил восемь лет колонии за взятки на сумму более полутора млн рублей, сообщили в прокуратуре Московской области.

    Бывший начальник управления экологии и административно-технического надзора администрации Солнечногорска Сергей Борисов осужден за получение взятки в особо крупном размере, сообщает прокуратура Московской области.

    Следствие и суд установили, что с декабря 2021 года по январь 2022 года Борисов неоднократно получал через посредника взятки за незаконное включение участка в деревне Шемякино в перечень площадок для складирования снега. Данный участок не соответствовал экологическим требованиям. Общий размер взятки превысил 1,5 млн рублей.

    В результате преступных действий, по словам прокуратуры, был нанесен ущерб окружающей среде, а также был подорван авторитет муниципальной службы. Суд приговорил Борисова к восьми годам колонии строгого режима.

    Кроме основного наказания, экс-начальник лишен права занимать посты, связанные с руководящими и административно-хозяйственными функциями в органах власти, сроком на пять лет. Также по ходатайству прокурора конфисковано имущество чиновника на сумму, эквивалентную объему взятки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший заместитель директора Фонда капремонта Подмосковья Мстислав Дымнич признал вину по делу о взяточничестве.

    Чуть раньше Ленинский суд Оренбурга арестовал экс-министра экологии Оренбургской области Александра Самбурского по обвинению в получении взятки.

    Замглавы подмосковного Воскресенска был арестован по обвинению в получении взятки от коммерсанта за содействие в победе на аукционе.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 23:20 • Новости дня
    По делу о взятке задержали первого вице-мэра Нижнего Новгорода Егорова

    Tекст: Катерина Туманова

    В администрации города подтвердили сотрудничество со следствием после того, как стало известно о задержании Сергея Егорова по делу о взятке, сообщили в правоохранительных органах.

    Прокуратура Нижегородской области заявила, что контролирует ситуацию, связанную с возбуждением уголовного дела в отношении первого вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова, передает ТАСС.

    Мэрия Нижнего Новгорода уточнила, что оказывает содействие следственным структурам на фоне информации о задержании первого замглавы администрации.

    С 27 сентября 2022 года на Егорова было возложено исполнение обязанностей первого заместителя главы администрации города.

    С 27 августа 2025 года он официально занимал эту должность, которую до него занимал Илья Штокман, который находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура потребовала взыскать 2 млрд рублей с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, осужденного в 2019 году на 10 лет за получение взятки и соучастие в похищении человека. В Нижегородской области чиновникам решили доплачивать пол-оклада за неподкупность.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    Следствие запросило разрешение на уголовные дела против двух судей из Ростова

    Следствие направило запрос на возбуждение дел против двух ростовских судей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два судьи из Ростова-на-Дону могут стать фигурантами уголовных дел о взяточничестве, при этом экс-председателя районного суда Коблеву подозревают сразу по нескольким эпизодам, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

    Следствие обратилось в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой разрешить возбуждение уголовных дел о взяточничестве в отношении двух судей из Ростова-на-Дону. Речь идет о бывшем председателе Советского районного суда, судье в отставке Елене Коблевой, а также о действующем судье этого же суда Артуре Маслове. Вопрос о даче согласия на возбуждение дел будет рассмотрен на внеочередном заседании ВККС, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Верховного суда уточнили, что Коблева подозревается сразу по нескольким статьям: шесть эпизодов получения крупных взяток, один эпизод получения особо крупной взятки, три эпизода воспрепятствования правосудию, а также вынесение заведомо неправосудного приговора.

    Маслову, по данным пресс-службы, вменяется получение взятки и вынесение неправосудного решения.

    На данный момент Коблева уже имеет статус обвиняемой по другому уголовному делу. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе Верховного суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Высшая квалификационная коллегия судей одобрила возбуждение уголовного дела против бывшего главы Смольнинского суда Петербурга по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

    Также ВККС решила официально лишить бывшего главу Краснодарского краевого суда Александра Чернова статуса судьи и всех связанных с этим привилегий.

    Председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что строгие меры в отношении судей, допустивших коррупционные или другие нарушения, уместны.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 13:03 • Новости дня
    Фургала приговорили к 25 годам лишения свободы за хищения у банка

    Экс-глава Хабаровского края Фургал получил срок за хищение 2 млрд рублей у банка

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил 25 лет колонии строгого режима за хищение свыше 2 млрд рублей у МСП-банка.

    Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка, передает ТАСС.

    Решение огласила судья, отметив, что срок назначен с учетом предыдущего приговора по другому уголовному делу.

    Согласно приговору, после освобождения Фургалу запрещено занимать должности в органах власти еще в течение двух лет и шести месяцев. Ранее на основании вердикта присяжных он был признан виновным в организации покушений на убийства бизнесменов и получил 22 года колонии строгого режима.

    Ранее прокурор запросил для бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала дополнительное наказание в виде штрафа 11 млн рублей. Суд также рассматривал вопрос об ограничении свободы для Фургала сроком на два года после основного наказания.

    Напомним, Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.

    В феврале 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима.

    В декабре прошлого года Генпрокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей.

    Между тем квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Евродепутат призвал отказать Украине в финансовой поддержке из-за коррупции

    Евродепутат Хайдер: ЕС должен отказать Украине в поддержке финансами из-за коррупции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента австриец Роман Хайдер призвал отказаться от финансовой поддержки Украины из-за коррупционного расследования, связанного с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

    Европейский союз должен заморозить финансовую поддержку Киеву до выяснения обстоятельств коррупционного расследования, связанного с бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, заявил в интервью РИА «Новости» депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Роман Хайдер.

    Он подчеркнул, что ЕС должен дать «ясный сигнал» – европейские деньги не должны идти системе, в которой, по его словам, коррупция достигла высших государственных эшелонов. «Пока коррупция на Украине не просто терпится, а пронизывает высшие эшелоны власти, никаких выплат быть не должно», – заявил парламентарий.

    Роман Хайдер отметил, что любые решения о продолжении финансирования в сложившейся ситуации были бы предательством интересов европейских налогоплательщиков. По его мнению, поддержка Киева в нынешней ситуации равносильна игнорированию недопустимых условий и безответственности.

    Депутат также напомнил, что Андрей Ермак не только возглавлял офис президента Украины, но и активно участвовал в переговорах о выделении крупной международной помощи. Хайдер считает, что скандал с его участием подрывает доверие к властям страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд на Украине заочно арестовал бизнесмена Тимура Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы своего офиса после обысков в его квартире.

    Участники коррупционного скандала на Украине похитили более 100 млн долларов, что хватило бы на годовое финансирование одной бригады ВСУ.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 08:58 • Новости дня
    Суд арестовал главу отдела СК по Кузбассу за взятку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СК по Кемеровской области – Кузбассу Леонида Харитонова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

    Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СК по Кемеровской области – Кузбассу Леонид Харитонов был заключен под стражу, передает РИА «Новости». Суд определил срок ареста – один месяц 23 суток, до 24 января 2026 года. Окончательное вступление постановления в законную силу еще не произошло.

    Как отметили в пресс-службе СК России, Харитонов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере. Задержание провели сотрудники Главного следственного управления СК РФ при поддержке ФСБ России. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ, заявила: «По версии следствия, Харитонов получил незаконное вознаграждение за совершение действий в интересах фигурантов уголовного дела, находящегося в производстве данного подразделения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отправил генерала Кувшинова под домашний арест. По делу о взятке суд арестовал директора департамента Минпромторга Кузнецова.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 14:55 • Новости дня
    СК подтвердил задержание вице-мэра Нижнего Новгорода за взятку

    СК подтвердил задержание вице-мэра Нижнего Новгорода Егорова за взятку

    Tекст: Вера Басилая

    Первый вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров был задержан по подозрению в получении взятки за помощь в незаконной коммерческой деятельности через посредника, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

    СК России по региону подтвердил задержание первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова по подозрению в получении взятки, передает ТАСС.

    По информации следствия, в период с февраля по август 2025 года Егоров получил взятку значительного размера через посредника за оказание содействия в организации незаконной коммерческой деятельности на территории города.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение должностным лицом взятки через посредника в значительном размере. Егоров задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

    Ранее администрация Нижнего Новгорода подтвердила сотрудничество со следствием после задержания Сергея Егорова по делу о взятке.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    СМИ: Генпрокуратура требует изъять активы экс-судьи Трахова

    СМИ: Генпрокуратура требует изъять активы экс-главы ВС Адыгеи Трахова на 5,4 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генпрокуратура направила иск о передаче в доход России имущества экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова на сумму 5,4 млрд рублей, пишут СМИ.

    Генеральная прокуратура России обратилась в Октябрьский райсуд Краснодара с требованием конфисковать имущество бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи на сумму 5,4 млрд рублей. Исковой пакет включает активы, признанные полученными коррупционным путем и оформленными на номинальных владельцев, сообщает «Коммерсантъ».

    В числе активов – свыше 630 объектов недвижимости. Из них, по данным ведомства, 442 земельных участка общей площадью 89 гектар, 174 нежилых здания и коммерческих помещения площадью более 40,2 тыс. кв. м, восемь особняков и девять квартир в Краснодаре и Майкопе общей площадью около 3 тыс. кв. м. Все это имущество будет передано в доход государства, если суд вынесет соответствующее решение.

    В сентябре Волжский городской суд уже удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры к Аслану Трахову и его сыну Рустему Трахову, бывшему председателю Прикубанского районного суда Краснодара, о конфискации имущества. По данным газеты, расследование доказало, что активы были приобретены за счет коррупционных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Генпрокуратура потребовала изъять у Трахова недвижимость на 2 млрд рублей. Ответчиками по делу стали сам Трахов и его сын Рустем, который работает судьей в Прикубанском райсуде Краснодара.

    Ранее бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов утратил статус судьи и все привилегии по решению Высшей квалификационной коллегии судей.

    Также Совет судей России принял решение об отставке своего председателя Виктора Момотова, а суд ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов Момотова и его компаньонов на 9 млрд рублей.

    Установлено, что Момотов вел предпринимательскую деятельность и фактически был совладельцем сети отелей «Мартон».


    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Азаров назвал «кривосудием» приговор киевского суда за госизмену

    Азаров осудил приговор киевского суда за госизмену и назвал его «кривосудием»

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший украинский премьер Азаров резко отреагировал на решение суда, заявив о фальсификациях и пообещав наказание инициаторам процесса.

    Суд на Украине заочно приговорил Николая Азарова к пятнадцати годам лишения свободы за государственную измену, об этом сообщала СБУ, передает РИА «Новости».

    Азаров заявил, что считает данный вердикт «кривосудием» и отмечает, что был признан виновным в действиях, якобы направленных на насильственное изменение конституционного строя.

    «Киевское кривосудие признало меня виновным в действиях, якобы направленных на насильственное изменение конституционного строя. Что я могу на это сказать? Уверен, что наступит период, когда все те, кто участвовал в фальсификации этого судебного процесса, понесут заслуженное наказание и получат реальные абсолютно сроки с такими же точно формулировками, которые они вынесли в отношении меня», – написал Азаров в своем блоге.

    Он также обвинил в данном процессе лиц, участвовавших в государственном перевороте на Украине, добавив, что не признает ни нынешний киевский режим, ни решения украинских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что киевские чиновники могли присвоить более 108 млрд долларов на фоне спецоперации на Украине.

    Вашингтон дал команду реализовать антикоррупционный скандал вокруг команды президента и офиса Владимира Зеленского. Азаров также предположил, что отставка правительства Украины может состояться в четверг.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    В Дагестане задержан экс-глава Новолакского района

    В Дагестане силовики задержали бывшего главу Новолакского района Айдиева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель Новолакского района Дагестана Магомед-Гаджи Айдиев задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в МВд по региону.

    В Дагестане правоохранители задержали экс-главу Новолакского района 66-летнего Магомеда-Гаджи Айдиева. Задержание проводилось сотрудниками МВД Дагестана совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ России и УФСБ по Республике Дагестан,  передает ТАСС.

    В отношении бывшего главы возбуждено дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Оперативные мероприятия прошли в рамках расследования деятельности на прежней должности. В ближайшее время планируется избрание меры пресечения для задержанного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директора департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева арестовали на два месяца по делу о превышении полномочий с тяжкими последствиями.

    Неделей ранее Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест замначальника ГУ МЧС региона Дмитрия Головчанова, обвиняемого в превышении полномочий.

    Позже суд поместил под домашний арест главу пресс-службы МВД Петербурга Вячеслава Степченко за взятку и превышение полномочий.


    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Экс-спикер нижегородской думы получил шесть лет за растрату и мошенничество

    Бывший спикер нижегородской думы Лавричев осужден на шесть лет за растрату

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арзамасский суд Нижегородской области назначил бывшему главе гордумы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву шесть лет колонии общего режима и штраф в 1,8 млн рублей после признания виновным в мошенничестве и растрате, сообщили в региональной прокуратуре.

    Арзамасский городской суд вынес приговор экс-председателю городской думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву. Он признан виновным по статьям о растрате и мошенничестве, а также пособничестве в мошенничестве, передает прокуратура Нижегородской области.

    Согласно решению суда, с января 2015 по июнь 2019 года Лавричев, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод, приобрел оборудование на сумму более 22,4 млн рублей за счет предприятия. При этом у завода не было полномочий его использовать.

    Лавричев знал об этом, и передал аппаратуру организации, учредителем которой выступает его супруга. При этом, подсудимый организовал сделки, придававшие правомерный вид передачи имущества, поручив изготовить фиктивные договоры пожертвования фондy, аффилированному с ним.

    Кроме того, Лавричев, при содействии начальника юридического управления предприятия Светланы Смирновой, незаконно получил право на объекты недвижимости предприятия стоимостью более 39,5 млн рублей, введя в заблуждение коллег по поводу их реальной рыночной стоимости.

    Суд назначил Лавричеву шесть лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,8 млн рублей. Светлане Смирновой, суд дал четыре года условно с испытательным сроком три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Нижнем Тагиле приговорил жителя Петербурга к пяти годам колонии за хищение около 320 млн рублей, выделенных на оборонный заказ.

    А Бабушкинский суд Москвы приговорил бухгалтера Галину Алейникову к 20 годам колонии по делу, связанному с Сергеем Фургалом.

    До этого Королевский городской суд Московской области назначил восемь лет колонии экс-гендиректору РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву за мошенничество.


    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    Белый дом назвал приоритетом восстановления стратегической стабильности с Россией
    Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира
    Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине
    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»
    Умер сыгравший Шан Цзуна в Mortal Kombat актер
    Долина не заплатила налог за спорную квартиру

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Перейти в раздел

    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии

    Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО. Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации