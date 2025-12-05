Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
Первого замглавы Нижнего Новгорода Егорова поместили под домашний арест
Первый заместитель главы Нижнего Новгорода Сергей Егоров помещен под домашний арест по делу о взятке, передает источник из зала Московского районного суда города.
Первый заместитель главы Нижнего Новгорода Сергей Егоров помещен под домашний арест по делу о взятке, передает ТАСС. Такое решение вынес Московский районный суд города. Судья Оксана Муратова объявила: «Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц 28 суток».
Во время заседания представитель следствия отметил, что Егоров признал свою вину полностью и не возражал против домашнего ареста. Адвокаты Егорова также не стали возражать против предложенной меры пресечения, учитывая позицию их подзащитного.
Егоров был задержан 2 декабря. Как сообщили в следственном управлении СК по региону, его подозревают в получении взятки за содействие незаконной коммерческой деятельности. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки через посредника в значительном размере.
Согласно информации городской администрации, с 27 сентября 2022 года Егоров исполнял обязанности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, а с 27 августа 2023 года был официально назначен на эту должность. Его предшественник, Илья Штокман, сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.
Позднее Следственный комитет подтвердил задержание первого вице-мэра Нижнего Новгорода по делу о взятке.