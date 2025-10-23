Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Суд взыскал более 160 млн рублей с экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарева
В Кировском районном суде Ростова-на-Дону были удовлетворены исковые требования Генпрокуратуры о взыскании значительных средств с экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и его супруги, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Суд постановил взыскать более 102 млн рублей, изъятых у Виталия Кушнарева, в доход России, а также солидарно с него и его супруги – еще 63,5 млн рублей, передает ТАСС.
Общий размер взыскания в пользу государства составил более 165,6 млн рублей. Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи Кушнарева, сумма активов превысила 276,5 млн рублей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в отношении Кушнарева было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки: по версии следствия, он был задержан при получении 27 млн рублей сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Также против подозреваемого ведется расследование по статье о незаконном обороте оружия, его арестовал Кировский районный суд Ростова-на-Дону.