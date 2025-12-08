Экспозицию «Великая Победа» за месяц посетили 115 тыс. гостей

Tекст: Валерия Городецкая

Экспозицию, приуроченную к 80-летию Победы, открыли 4 ноября на XXI Церковно-общественной выставке-форуме «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организаторами выступили Патриарший совет по культуре, Федеральное архивное агентство, Государственный архив России, а также исторические парки «Россия – моя история».

Особое внимание выставке придал визит в первый день президента России Владимира Путина, патриарха Кирилла, митрополита Тихона и ряда представителей федеральной и столичной власти. «Эта завершившая год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выставка – абсолютно беспрецедентная. Такого объема уникальнейших артефактов не собирали никогда», – подчеркнул митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Основой экспозиции стали артефакты из 50 крупнейших музеев и архивов России и Белоруссии.

Значимыми объектами на выставке стали Знамя Победы, впервые за 20 лет вывезенное из хранилища Центрального музея Вооруженных Сил, и икона святителя Луки (Войно-Ясенецкого) с мощами, прибывшая на Манежную площадь. Каждый из 700 экспонатов вызывал интерес у посетителей – многие приходили в выставочный зал повторно, чтобы подробнее ознакомиться с историей и святынями.

В течение месяца полторы сотни экскурсоводов и смотрителей проводили бесплатные экскурсии каждые 15 минут, было организовано 1024 экскурсии, в том числе более 40 вечерних экскурсий с участием финалистов телешоу «Классная тема!». Особое место заняли посещения организованных групп школьников и студентов – выставку посетили учащиеся 133 школ и студенты 29 ведущих вузов Москвы и других городов.

Экспозиция стала центром просветительских событий, среди которых – форумы, встречи клубов директоров, представления региональных исторических парков и многое другое. По словам организаторов, многие посетители оставляли эмоциональные отзывы, вспоминали свою семейную историю и делились историями о судьбах родственников – участников или свидетелей Великой Отечественной войны. Проект «Россия – моя история» поблагодарил всех партнеров за вклад в сохранение памяти о роли СССР в разгроме фашистской Германии.