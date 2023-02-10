Экс-губернатор Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств конкурентов

Люберецкий горсуд Подмосковья на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за организацию и покушения на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах, сообщает источник из Мособлсуда, где проходит выездное заседание городского суда.

Судья Геннадий Цой назначил Фургалу наказание в виде 22 лет лишения свободы с дальнейшим отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС. При этом суд исключил из приговора Фургалу и Карепову эпизоды с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности и засчитал в срок время их содержания под стражей.

Бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил девять с половиной лет колонии.

Ранее обвинение попросило для Фургала 23 года колонии.

Напомним, Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов.