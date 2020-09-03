Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов

Обвиняемый в организации убийств бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал возглавлял подразделение, которое занималось устранением конкурентов, заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении Фургала.

«В ходе расследования дела органы следствия получили заявления от свидетелей, что они испытывают страх от действий обвиняемого. Эта угроза не ликвидирована и несет не голословный характер. Так, Фургал руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц», – передает слова прокурора ТАСС.

Кроме того, прокурор заявил, что Фургал использует протесты в Хабаровске в своих интересах.

«Он решил, что он великий государственный деятель, решил использовать в своих интересах протестные действия в Хабаровске. Решил шантажировать всех участников процесса и позиционирует себя политическим деятелем», – сказал он.

Прокурор отметил, что экс-глава Хабаровского края отказывается давать показания по существу предъявленных ему ранее обвинений.

Накануне появились сведения, что СК России предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори.

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты краевой законодательной думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца.

Срок следствия по уголовному делу в отношении Фургала и других фигурантов продлен до 8 февраля 2021 года.

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