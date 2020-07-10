Суд арестовал губернатора Фургала

Басманный суд арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в покушении на убийство и организации убийств.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – огласил решение судья Артур Карпов, передает РИА «Новости».

В решении суда указано, что у Фургала, как у губернатора, есть связи с высокопоставленными силовиками, которые он может использовать, чтобы угрожать свидетелям или скрыться от следствия.

Защита традиционно выступала за более мягкую меру пресечения, лишь бы не заключение в СИЗО.

Кроме того, защита настаивала, что срок давности привлечения к ответственности истек: по убийствам это максимум 15 лет, а преступления совершены в 2004-2005 годах.

Виновным себя глава региона не признает – по мнению его адвокатов, в деле «доказательств нет». Фургал заверил, что на момент вменяемых преступлений был «директором небольшой компании» и никаких преступлений не совершал. При этом он заявил, что был в курсе расследования, но не скрывался.

В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала доставили в Москву для допроса. При задержании он не признал вину в организации убийств. СК предъявил ему официальное обвинение и заявил, что будет просить о его аресте.

В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято.

Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).

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