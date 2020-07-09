Хабаровскому губернатору Сергею Фургалу предъявлено обвинение по делу об убийствах, заявил Следственный комитет.

«В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему инкриминируется покушение на убийство и организация убийств», – цитирует ТАСС представителя СК Светлану Петренко.

Она уточнила, что губернатор был допрошен в качестве обвиняемого.

В четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. По данным СК, он задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала доставили в Москву для допроса. При задержании он не признал вину в организации убийств.

В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пока не принято.

Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).